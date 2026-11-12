Petrol fiyatları sert yükseliş sonrası geri çekildi!

ABD ile İran arasında diplomatik uzlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerle sert gerileyen petrol fiyatları bölgeden gelen haberlerle dalgalanmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Çarşamba günü İran'ın müzakereleri reddetmesi üzerine yaklaşık yüzde 3 artışla varil başına 93 yükselen Brent Petrol, ABD'nin İran ile görüşmeleri yeniden başlatmayı değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından düşüşe geçti. Savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin gündeme gelmesi, ham petrol fiyatlarında önceki seansta yaşanan toparlanmayı durdurdu.

Brent petrolün varil fiyatı saat 04.26 GMT itibarıyla 1,47 dolar veya yüzde 1,58 düşerek 91,29 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 1,24 dolar veya yüzde 1,43 kayıpla 85,29 dolara indi.

ATEŞKES UMUTLARI PETROLÜN RİSK PRİMİNİ AZALTTI

Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, petrol piyasasındaki düşüşü jeopolitik gelişmelerle ilişkilendirdi.

Kikukawa, "Piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlamak için perde arkasında girişimlerin sürdüğü ve gelecek hafta yapılacak ABD-Çin zirvesi öncesinde İran savaşının tırmanmasının olası olmadığı beklentisiyle düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğe de dikkat çeken Kikukawa, "Ancak Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, piyasaların önemli ölçüde çökmesi pek olası görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Abu Dabi'de iki gün süren barış görüşmelerinin ardından önemli bir esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Çarşamba günü sona eren görüşmelerde esir takası konusunda ilerleme sağlanırken, topraklar dahil diğer önemli konulardaki anlaşmazlıkların devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşın sona erdirilmesi konusunda bu yıl somut sonuçlar elde etmeyi umduklarını açıkladı.

OPEC+ ÜRETİMİ ARTTI, ABD PETROL STOKLARI 9 MİLYON VARİL YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen bir diğer gelişme küresel arz tarafında yaşandı. OPEC+ ülkelerinin ham petrol üretimi ekim ayında yükseldi. Bu artışta, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksaklıklarına rağmen Suudi Arabistan'ın üretimini artırması etkili oldu.

ABD'de petrol stoklarına ilişkin veriler de arz fazlası endişelerini güçlendirdi. Piyasa kaynakları, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayanarak ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 9 milyon varil arttığını bildirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak resmi stok verilerinin ise perşembe günü yayımlanması bekleniyor. Açıklamanın, çarşamba gününün ABD'de resmi tatil olması nedeniyle bir gün ertelendiği belirtildi.

100 DOLAR CİVARI FİYATLANMA SÜREBİLİR

Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceği beklentisi fiyatları aşağı çekerken, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) dikkat çeken bir öngörü paylaştı. Kurum, Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında kalmasını bekliyor.

EIA, 2027 yılının son çeyreğinde fiyatların 77 dolara düşebileceğini öngördü.