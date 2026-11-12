Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından yılın son Enflasyon Raporu sunumu yaptı. Piyasalar tarafından merakla beklenen Enflasyon Raporu'nda 2026 yılı ve gelecek 2 yıl için enflasyon beklentileri belli oldu.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 28'e çıkardıklarını açıklamıştı. Karahan, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini ifade etmişti. Enflasyona yönelik beklentiler dördüncü Enflasyon Raporu'nda güncellendi.

Karahan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz.

Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor.

Hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli buluyoruz. Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizleri dalgalı ve yüksek düzeyini koruyor.

Yılın ikinci çeyreğinde büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı.Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.

Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Talep göstergelerine ilişkin veriler bir bütün olarak, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracat ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu bir performans sergiledi.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatı yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Altın ve enerji dışı ithalat ise yataya yakın seyrediyor. Enerji kaynaklı baskılara karşın diğer kalemlerdeki iyileşme sürüyor. 2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıktı.

Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı. Arz şoklarının enflasyon görünümüne etkileri yakından takip ediliyor. Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşmeyle gerilese de oynak seyrediyor.

YIL SONUNDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası Başkanı Karahan sunumu sırasında 2026,2027,2028 yıllarına yönelik enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yılında yıllık enflasyon için beklenti yüzde 29,5'e çıktı. 2027 yılı enflasyon tahmini yüzde 21, 2028 yıl sonu için tahmin yüzde 13,5 olarak açıklandı.