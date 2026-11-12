İhracatta yüzde 7,8’lik artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Dış Ticaret Endekslerini yayımladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi %7,0 arttı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,6 arttı, yakıtlarda %59,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %7,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %17,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,6 arttı, yakıtlarda %18,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %12,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,4 azaldı, yakıtlarda %52,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %15,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,1 azaldı, yakıtlarda %2,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Ağustos ayında 145,3 iken 2026 Eylül ayında %0,1 oranında artarak 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Eylül ayında 136,3 iken 2026 yılı Eylül ayında %7,8 oranında artarak 146,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %1,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Ağustos ayında 111,7 iken 2026 Eylül ayında %1,6 oranında artarak 113,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Eylül ayında 117,7 iken 2026 yılı Eylül ayında %6,3 oranında azalarak 110,3 oldu.