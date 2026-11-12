Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye’den 5,1 milyar dolarlık 10 finansman anlaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü, devam eden projeler ve gelecek dönemde iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. UNDP ile gerçekleştirilen görüşmenin ana gündemini ise İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) oluşturdu.

DÖRT ULUSLARARASI KALKINMA BANKASIYLA 5,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Bakan Şimşek, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada uluslararası finans kuruluşlarıyla imzalanan anlaşmaların toplam büyüklüğünü duyurdu.

Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, DÜNYA BANKASININ EN BÜYÜK PORTFÖYÜNE SAHİP

Türkiye, Dünya Bankası Grubunun önemli finansman ortakları arasında yer alıyor. Eylül 2026 itibarıyla aktif portföy büyüklüğünde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasında (IBRD) ilk sırada, Uluslararası Finans Kurumunda (IFC) ise üçüncü sırada bulunuyor.

IBRD'nin Türkiye'deki aktif portföyü 43 projeyle 23 milyar dolara ulaştı.

IFC'nin 6,7 milyar dolarlık portföyünde en büyük pay 3,8 milyar dolarla finans sektörüne ait. Finans sektörünü 1,7 milyar dolarla imalat ve tarım, 820 milyon dolarla altyapı ve 400 milyon dolarla yatırım fonları takip ediyor.

DÜNYA BANKASININ ÜÇ YILLIK FİNANSMAN HEDEFİ AŞILDI

Dünya Bankası Grubunun Türkiye için hazırladığı 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF), Nisan 2024'te onaylandı. Program kapsamında ilk üç yıl için 18 milyar dolarlık finansman öngörüldü.

Ancak IBRD, IFC ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) aracılığıyla sağlanan finansman 28 milyar doları aştı. Böylece ilk üç yıl için belirlenen hedef 10 milyar doların üzerinde geçildi.

Bu tutarın 14,9 milyar doları, garantiler dahil Ekim 2026 itibarıyla IBRD tarafından onaylandı. IBRD'nin Türkiye'ye yönelik taahhütleri 2026 mali yılında 5,6 milyar dolara ulaştı. 2027 mali yılı için ise şimdiden 2,3 milyar dolarlık taahhüt planlandı.

IFC'nin kendi kaynaklarından sağladığı ve mobilize ettiği finansman da 14,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

TÜRKİYE, EBRD'DE 6 YILDIR EN FAZLA FİNANSMAN ALAN ÜLKE

2009 yılından bu yana EBRD'nin faaliyet gösterdiği Türkiye, 2020-2025 döneminin her yılında bankanın en fazla finansman sağladığı ülke oldu.

EBRD'nin Türkiye'ye sağladığı yıllık finansman 2023'te 2,5 milyar avro, 2024'te 2,6 milyar avro ve 2025'te 2,7 milyar avro olarak gerçekleşti.

2026 yılında da finansman artışı devam etti. 31 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'ye sağlanan finansman 2,7 milyar avroya ulaştı. Böylece yılın ilk 10 ayında, 2025 yılının tamamında sağlanan finansman seviyesine erişildi.

COP31'DE BRIDGE GİRİŞİMİ İÇİN UNDP İLE İŞ BİRLİĞİ

Şimşek'in UNDP Başkanı Alexander De Croo ile görüşmesinin ana gündemini oluşturan İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE), Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Eylem Ajandası'nın öncelikleri arasında yer alıyor.

Girişim, ulusal iklim eylemlerini hızlandırmayı ve iklim önceliklerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmeyi amaçlıyor.

BRIDGE, ülkelerin iklim hedeflerini somut yatırım programlarına dönüştürmelerine ve bu projeler için gerekli finansmanın koordine edilmesine rehberlik edecek.

UNDP ile yürütülen iş birliği ise girişimin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.