Perakende satış hacmi eylülde yıllık yüzde 7,7 arttı

Türkiye'de ticaret satış hacmi, 2026 yılı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde toptan ticaret satış hacminde yüzde 10,9, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımında yüzde 9,6 düşüş yaşandı. Perakende ticaret satış hacmi ise yıllık bazda yüzde 7,7 artış gösterdi.

TOPTAN TİCARETTE YÜZDE 10,9 DÜŞÜŞ

TÜİK'in açıkladığı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerine göre, 2021=100 bazlı ticaret satış hacmi, Eylül 2026'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,6 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,6 azaldı.

Toptan ticaret satış hacmindeki düşüş yüzde 10,9 olurken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 7,7 artış kaydetti.

PERAKENDE SATIŞLAR AYLIK BAZDA DA ARTTI

Ticaret satış hacmi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı.

Toptan ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 1,3 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,1 yükseldi.

Böylece eylül ayında genel ticaret satış hacminde hem yıllık hem de aylık bazda düşüş yaşanırken, perakende ticaret satış hacmi her iki dönemde de artış gösterdi.