Gümüş yatırımcıları bu seviyelere dikkat! 60 dolar gündeme gelebilir

Gümüş fiyatlarında ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından yaşanan düşüş sonrası toparlanma çabası dikkat çekiyor. Analistler yükseliş için aşılması gereken seviyeyi açıkladı.

GÜMÜŞ FİYATLARI BİR GÜNDE YÜZDE 2,73 YÜKSELDİ

Gümüşün ons fiyatı çarşamba günü 52,92 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Önceki gün 51,52 dolar seviyesinde bulunan gümüş, böylece bir günde yüzde 2,73 yükseldi.

Gram gümüş ise 85,57 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU GERİLEDİ

Altın/gümüş rasyosu çarşamba günü 76,52 seviyesine geriledi. Salı günü 78,25 seviyesinde bulunan oran, böylece düşüş kaydetti. Oranın gerilemesi, gümüşün altına kıyasla göreceli olarak değer kazandığı anlamına geliyor.

GÜMÜŞTE 55 DOLAR KRİTİK DİRENÇ

Analistlerin teknik değerlendirmesine göre gümüş fiyatlarında 48-50 dolar aralığı güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatlar bu bölgeden toparlanmaya çalışırken, yukarı yönlü hareketlerde 55-56 dolar aralığının direnç oluşturuyor.

Analistlere göre gümüşün 55 dolar seviyesinin üzerine çıkması hâlinde 60 dolara doğru yükselişin önü açılabilir. 60 doların aşılması ise gümüş piyasasında yükseliş eğiliminin güçlendiğine yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

50 DOLARIN ALTINDA 45 DOLAR RİSKİ

Aşağı yönlü senaryoda ise 50 dolar seviyesi önem taşıyor. Analistlere göre gümüşün 50 doların altına gerilemesi durumunda düşüş 45 dolar seviyesine kadar derinleşebilir. Bu bölgenin uzun vadede güçlü bir destek oluşturabileceği belirtiliyor.

Dört saatlik grafiklerde de gümüşün ocak ayından bu yana alçalan kama formasyonu içerisinde hareket ettiği aktarılıyor. Kısa vadede 48-50 dolar aralığı destek, 55 dolar ise ilk önemli direnç olarak izleniyor.

ABD ÜRETİCİ FİYATLARI TAKİP EDİLECEK

Gümüş fiyatlarının yönü açısından ABD'de cuma günü açıklanacak üretici fiyatları verisi de önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, doların güçlenmesine ve değerli metaller üzerindeki satış baskısının artmasına neden olabilir.