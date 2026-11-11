Çin’in dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı

Çin'in dış ticaretinde güçlü büyüme sürerken ülkenin yılın ilk 10 ayındaki ticaret fazlası 1,04 trilyon dolara yükseldi. Ekim ayında hem ihracat hem de ithalatta kaydedilen yüksek oranlı artışta yapay zekâ teknolojileri, yarı iletkenler ve otomotiv sektörü etkili oldu.

Çin'in dolar bazındaki ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,2 arttı. Eylül ayında yüzde 36,3 olan ihracat büyümesi, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen güçlü seyrini korudu.

İthalat tarafında ise yüzde 41,6'lık artış kaydedildi. Böylece ithalat, Mayıs 2021'den bu yana en hızlı yıllık yükselişini gerçekleştirdi. Artışta yapay zekâ yatırımlarıyla bağlantılı ürünler, yarı iletkenler ve Orta Doğu'dan gelen ham petrol sevkiyatları öne çıktı.

10 AYDA 1,04 TRİLYON DOLARLIK TİCARET FAZLASI

Çin'in ekim ayındaki dış ticaret fazlası 105,3 milyar dolar oldu. Bu tutar, eylülde kaydedilen 133,53 milyar doların altında kaldı.

Buna karşın ocak-ekim dönemindeki toplam fazla 1,04 trilyon dolara ulaştı. Çin, bu performansıyla geçen yıl yaklaşık 1,2 trilyon dolar olarak kaydedilen yıllık rekoru geride bırakmaya yaklaştı.

YAPAY ZEKâ VE ÇİP İHRACATI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Çin'in yüksek teknoloji ürünleri ihracatı, genel ihracat artışının da üzerine çıktı. Dünya genelinde hız kazanan yapay zekâ yatırımları ve ülkenin gelişmiş üretim altyapısı, özellikle çip ve yapay zekâ bağlantılı ürünlerin satışlarını artırdı.

Yarı iletkenlerin yanı sıra otomobil ihracatı da dış ticaret performansına önemli katkı sağladı.

Öte yandan ekim ayında çip ithalatının parasal değeri yükselirken ithal edilen fiziksel miktarın büyük ölçüde değişmemesi, değer artışında fiyatların etkili olduğunu gösterdi.

ABD VE ASEAN PAZARLARINDA İHRACAT ARTIŞI

Çin'in ocak-ekim döneminde ABD'ye ihracatı yıllık bazda yüzde 12,1 yükseldi. ASEAN ülkelerine yapılan ihracattaki artış ise yüzde 30,5'e ulaştı.

Özellikle yapay zekâ ürünlerinin Güneydoğu Asya üzerinden ABD pazarına ulaştırılması, Washington ile Pekin arasında yeni ticari gerilimlerin yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

ABD İLE TİCARET ATEŞKESİ UZATILDI

Pekin yönetimi, ABD ile ticari ilişkilerdeki gerilimi azaltmak amacıyla iki ülke arasındaki ateşkesi 10 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı. Çin ayrıca bazı kritik mineraller ve teknolojilere yönelik ihracat kısıtlamalarını geçici olarak askıya aldı.

Haberde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Shenzhen'de düzenlenmesi beklenen APEC zirvesinde görüşmesinin gündemde olduğu belirtildi.

İÇ TALEP VE SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ ZAYIFLIK SÜRÜYOR

Dış ticaretteki olumlu tabloya rağmen Çin ekonomisinin iç talep kaynaklı sorunları devam ediyor. İmalat sanayi PMI verisi, eylülde kısa süreli genişleme kaydetmesinin ardından ekimde yeniden daralma bölgesine geriledi.

Özellikle sanayi metalleri ithalatındaki zayıflık, iç talepteki toparlanmanın henüz yeterli seviyeye ulaşmadığına işaret ediyor. Yerel yönetimlerin harcamalarını artırmasına rağmen inşaat malzemelerine yönelik talepte de belirgin bir canlanma görülmüyor.