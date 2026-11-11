ABD’de benzin 4 doların altına düştü

ABD'de benzin fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülke genelinde benzinin galon başına ortalama fiyatı 3,98 dolara düşerek temmuz ayından bu yana ilk kez 4 doların altına indi. Ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve talepte mevsimsel olarak görülen azalma, akaryakıt fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu.

BENZİN FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 8,9 DÜŞTÜ

AAA verilerine göre ABD genelinde ortalama benzin fiyatı, bir hafta öncesine kıyasla yüzde 4,1, bir ay öncesine kıyasla ise yüzde 8,9 geriledi.

Benzin fiyatları son dönemde düşüş göstermesine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüksek seviyesini koruyor. Ülke genelindeki ortalama fiyat, yıllık bazda yüzde 29,6 daha yüksek bulunuyor.

Fiyatlardaki gerilemede ham petrol piyasasındaki düşüş ve talebin mevsimsel olarak azalması etkili oldu.

PETROL FİYATLARINDA İRAN ETKİSİ

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle kısa süreliğine 90 doların altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik yeni bir askeri harekata şu aşamada ihtiyaç olduğunu düşünmediğini açıklamıştı.

İran'la savaşın sona erme sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulun