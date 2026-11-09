Petrol 100 doların altında: %13 değer kaybetti

Petrol fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Hürmüz Boğazı sorununun çözülmemesi nedeniyle 100 doların üzerinde seyretti. Ancak, 3 Kasım ABD seçimleri sonrası ABD'den gelen ılımlı açıklamalar petrol fiyatlarını 100 doların altına kadar çekti.

PETROL YÜZDE 13 GERİLEDİ

Pazartesi günü petrol fiyatları varil başına 98 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece yeniden saldırma ihtimalimiz son derece düşük" dedi.

Bu açıklamayla beraber gerilimin azaldığı mesajı alan piyasalar buna göre şekillendi ve petrol fiyatları değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarındaki toplam kaybın yüzde 13 olduğu ifade ediliyor.

BENZİN FİYATLARI TRUMP'I DA ETKİLEDİ

Öte yandan savaş nedeniyle artan petrol fiyatları ABD'de benzin fiyatlarının artmasına neden oldu. Ortaya çıkan tablo ise Trump'ın 3 Kasım seçimlerin kamuoyu tepkisi olarak karşısına çıktı.

Trump, petrol ve benzin fiyatlarını yükselten savaşın Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki tarihi yenilgisine katkıda bulunduğunu da kabul etti. Demokratların Orta Doğu'da bir çözüm için gelecek dönemde Trump'a baskı yapması bekleniyor.

Öte yandan Husi saldırıları Riyad'ın finans bölgesindeki önemli bir binaya zarar verdi ve Suudi devlet petrol devi Saudi Aramco'ya ait ofislerde küçük hasara yol açtı.