Esnaf ve sanatkara 907,8 milyar TL destek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle, Halkbank kaynaklı ve Hazine'nin yüzde 50 maliyet sübvansiyonu ile esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteğin 907,8 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştırmak, işletmelerin sürdürülebilirliğini desteklemek ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla sağlanan finansman desteklerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, TESKOMB kefaletiyle ve Halkbank kaynaklı olarak 2002 yılı sonundan 2026 yılı ekim ayı sonuna kadar esnaf ve sanatkarlara toplam 4 milyon 786 bin 84 adet kredi kullandırımı gerçekleştirildiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlanan finansman desteği tutarı 907,8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu finansman Hazine tarafından yüzde 50 finansman maliyeti sübvansiyonu ile 2025'te yüzde 25, 2026'da yüzde 20 oranında yıllık maliyetle uygulandı. Söz konusu veriler, esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik finansman desteğinin yıllar içerisinde ulaştığı büyüklüğü ve sürekliliği ortaya koymaktadır.

2026 yılının ilk 10 ayında, ekim ayı sonu itibarıyla toplam 187 bin 673 adet kredi kullandırımı gerçekleştirilmiş, bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan finansman tutarı 168,1 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik finansman desteklerimiz, ülkemizde ticari hayatın canlılığını ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğini destekleyen önemli bir rol üstlenmektedir. Nitekim esnaf ve sanatkarlarımızın sayısındaki artış ve yeni işletmelerin ticari hayata katılımı da bu dinamizmi ortaya koymaktadır" denildi.

'KREDİLERİN YÜZDE 99'UNDAN FAZLASI VADESİNDE ÖDENMEKTEDİR'

Esnaf ve sanatkarlara sunulan finansman imkanlarının yanı sıra, krediye ulaşım imkanlarını kolaylaştıran ve işletmelerin yatırım kapasitesini artıran düzenlemelerin de hayata geçirildiği belirtilerek, "Bu kapsamda işletme kredilerinin üst limitini 1,5 milyon TL'ye, yatırım kredilerinin üst limitini 3,5 milyon TL'ye yükselttik. İşletme kredilerinde geri ödeme süresini 48 aya, yatırım kredileri kapsamında taşıt, makine ve teçhizat alımlarında 60 aya, iş yeri edindirme kredilerinde ise 72 aya çıkardık.

Ayrıca kredi kullanabilmek için aranan ticari faaliyete başlama süresini 6 aydan 3 aya indirdik. Vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın da bu kredilerden yararlanabilmelerine yönelik düzenlemeleri bu yıl hayata geçirdik. Finansman desteklerimizin geri ödeme performansı da esnaf ve sanatkarlarımızın finansal sorumluluk bilincini ortaya koymaktadır.

Hazine sübvansiyonlu kredilerin yüzde 99'undan fazlasının taksitleri esnaf ve sanatkarlarımız tarafından vadesinde ödenmektedir. 2005 yılında 1,8 milyon esnaf ve sanatkarımıza hizmet veren Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemimiz (ESBİS) üzerinden bugün 2 milyon 273 bin esnaf ve sanatkarımıza hizmet sunuyoruz. İşletmelerimizin sürdürülebilirliği açısından da olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Ülkemizdeki esnaf ve sanatkar işletmelerinin yüzde 40'ından fazlası 10 yıl ve üzerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu oran, esnaf işletmelerimizin önemli bir bölümünün uzun yıllar boyunca ekonomik hayatın içerisinde yer aldığını göstermektedir. Ticaret Bakanlığı olarak yeni kurulan işletmelerimizin de ticari hayata güçlü bir şekilde tutunmalarını ve faaliyetlerini uzun yıllar sürdürebilmelerini öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu güçlü geri ödeme performansı, kredi ve kefalet sistemi aracılığıyla sağlanan kaynakların etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasına katkı sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

'FİNANSAL DESTEKLERİMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR'

Esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmeleri ve uluslararası pazarlara açılmaları amacıyla dış ticarete katılımlarının da desteklendiği vurgulanarak, "2019 yılında esnaf ve sanatkarlarımız tarafından gerçekleştirilen ihracat işlem sayısı, 26 bin 408 iken, 2025 yılı sonunda bu sayı yaklaşık 261 kat artarak, 6 milyon 894 bin 719'a ulaşmıştır.

Bu gelişme, esnaf ve sanatkarlarımızın yalnızca yerel ekonomide değil, dış ticarette de giderek daha etkin bir rol üstlendiğini göstermektedir. Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana uygun şartlarda erişimini sağlamak, finansman maliyetlerini azaltmak, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini güçlendirmek, üretim ve istihdam kapasitelerini artırmak amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz.

Esnaf ve sanatkarlarımızın güçlü işletmelerle ekonomimize daha fazla katkı sunmasını sağlamak amacıyla finansman desteklerimiz, önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edecektir" denildi.