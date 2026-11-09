Cari dengede eylül beklentisi

Ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının 2026 yılı eylül ayında 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceğini öngördü. AA Finans tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 13 Kasım Cuma günü açıklayacağı Eylül 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne ilişkin düzenlenen beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

CARİ FAZLA BEKLENTİSİ 1,9-2,9 MİLYAR DOLAR ARASINDA

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayına ilişkin cari işlemler hesabı tahminleri 1,9 milyar dolar fazla ile 2,9 milyar dolar fazla arasında değişti.

Ankete katılan ekonomistlerin tahminlerinin ortalaması ise 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla yönünde gerçekleşti.

2026 YILI CARİ AÇIK TAHMİNİ 45,3 MİLYAR DOLAR

Ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının 2026 yılının tamamında 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Yıl geneline ilişkin cari açık beklentileri 40 milyar dolar ile 54 milyar dolar arasında şekillendi.

AĞUSTOS AYINDA 4 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE FAZLA VERİLMİŞTİ

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla vermişti. Buna karşın yıllıklandırılmış cari işlemler hesabında 42,1 milyar dolar açık kaydedilmişti.