Bitcoin 74 bin doların altına geriledi!

Kripto para piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen haftaki kayıplarını sürdüren Bitcoin, ABD'de Demokratların Kongre'deki zaferinin ardından kripto sektörüne yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği endişesiyle baskı altında kaldı. Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF'lerinden milyarlarca dolarlık çıkış yapması da satış baskısını artırdı.

BİTCOİN 74 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Bitcoin, pazartesi günü yüzde 1,9 değer kaybederek 74 bin 392,2 dolara geriledi. Saat 09.19 itibarıyla bu seviyeden işlem gören dünyanın en büyük kripto parası, geçen hafta da yüzde 2 düşüş kaydetmişti.

ABD'de Demokratların Kongre'de güç kazanmasının ardından kripto para sektörüne yönelik düzenlemelerin geleceği konusunda belirsizlik arttı. Demokratların kripto paralara daha sıkı denetim getirebileceği beklentisi, yatırımcıların risk iştahını zayıflattı.

KRİPTO PARALARDA DÜZENLEME ENDİŞESİ ARTIYOR

Demokrat kanadındaki bazı isimlerin kripto paralara yönelik şüpheci yaklaşımı ve sektörde kara para aklamayla mücadele ile risk yönetimi kurallarının sıkılaştırılması yönündeki çağrıları piyasaların gündemine geldi.

Senatör Elizabeth Warren, Senato Demokratları arasında kripto paralara yönelik en güçlü eleştirileri dile getiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Warren'ın güçlü yetkilere sahip Senato Bankacılık Komitesi'nin başına geçmesinin beklendiği belirtilirken, olası atamanın kripto sektörüne yönelik denetimleri artırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan son iki yılda kabul edilen kripto para düzenlemelerinin büyük ölçüde Cumhuriyetçilerin desteğiyle hayata geçirilmiş olması, Demokratların Kongre'deki zaferinin ardından yeni yasaların geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

BİTCOİN ETF'LERİNDEN 1,28 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Kripto para piyasasındaki düşüşte kurumsal yatırımcıların satışları da etkili oldu. Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), geçen hafta 1,28 milyar dolarlık net para çıkışı yaşadı.

SoSoValue verilerine göre bu gelişmeyle birlikte ETF'lerde üst üste ikinci haftalık çıkış kaydedildi. Geçen haftaki çıkışlar, haziran sonundan bu yana görülen en kötü haftalık performans oldu.

Kurumsal yatırımcıların ETF'lerden çekilmesi, Bitcoin üzerindeki satış baskısının önemli göstergelerinden biri olarak öne çıktı. Kripto para piyasası, teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişe rağmen genel finansal piyasalardaki toparlanmaya eşlik edemedi.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Bitcoin'deki düşüş diğer kripto paralara da yayıldı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum yüzde 5,2 gerileyerek 2 bin 118 dolara düştü.

XRP yüzde 6,4 değer kaybederken Solana ve Cardano yüzde 3'er geriledi. BNB'deki düşüş ise yüzde 2,4 oldu.

Meme coin piyasasında da satışlar etkili oldu. Dogecoin yüzde 3,3, $TRUMP token ise yüzde 3,3 değer kaybetti. $TRUMP, düşüşe rağmen geçen hafta gördüğü rekor düşük seviyelerin üzerinde kaldı.