Altın, borsa, TL mevduat... İşte ekimde en çok kazandıran yatırım aracı

Ekim 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Aylık değerlendirmede mevduat faizi yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksinde ise yaşanan düşüş dikkat çekti.

EKİM AYINDA EN ÇOK MEVDUAT FAİZİ KAZANDIRDI

Aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE'ye göre DİBS yüzde 0,91 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,04, Euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 kaybettirdi.

TÜFE'ye göre ise DİBS yüzde 0,01, dolar yüzde 0,95, Euro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranında kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLIK GETİRİDE MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,92 reel getiri sağlayarak ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Endeksin reel kaybı Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 21,13, TÜFE'ye göre yüzde 21,11 olarak gerçekleşti.

ALTI AYIN KAZANDIRANI DİBS OLDU

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'te gerçekleşti. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,59 kazandırdı.

BIST 100 endeksi ise aynı dönemde Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 25,17, TÜFE'ye göre yüzde 23,98 kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK GETİRİDE ZİRVE DİBS'İN

Yıllık değerlendirmede de yatırımcısına en yüksek reel getiriyi DİBS sağladı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,96, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,04 reel getiri elde edildi.

Yİ-ÜFE'ye göre yıllık değerlendirmede mevduat faizi yüzde 2,15 kazandırırken dolar yüzde 7,24, külçe altın yüzde 10,06, Euro yüzde 10,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,52 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0,29 reel getiri sağladı.

Dolar yüzde 8,92, külçe altın yüzde 11,70, Euro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 oranında kayıpla yıllık dönemin en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.