Wall Street seçim sonrası yükseldi

New York borsası, ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından günü güçlü yükselişle tamamladı. Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması, ABD piyasalarında olumlu karşılanırken Dow Jones endeksi 1.500 puanın üzerinde değer kazandı. Seçim sonuçlarının ardından petrol fiyatlarında ise sert düşüş görüldü.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 3,03 yükselerek 53.356,12 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,58 artışla 7.688,62 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,44 yükselişle 25.736,51 puana çıktı.

DEMOKRATLARIN ZAFERİ WALL STREET'İ HAREKETLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde yapılan ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zafer, pay piyasalarında olumlu bir hava oluşturdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da 54, Temsilciler Meclisi'nde ise 237 sandalyeye ulaştı. Böylece Cumhuriyetçiler Kongre'nin her iki kanadındaki çoğunluklarını kaybetti.

Trump, seçim sonuçlarını kabul ederek Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Seçim sonuçlarının Trump yönetiminin yasama gündemini hayata geçirme kapasitesini sınırlayabileceği ve Washington'da siyasi tıkanıklığı artırabileceği değerlendirildi. Kapsamlı politika değişikliklerinin daha sınırlı kalabileceği beklentisi, borsalardaki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDE SATIŞ BASKISI

Borsalardaki genel yükselişe rağmen yapay zekaya yönelik denetim ve düzenlemelerin sıkılaştırılabileceği endişeleri, özellikle veri merkezi şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu.

Veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 6,74, Core Scientific'in hisseleri ise yüzde 10,39 değer kaybetti.

Seçimlerde Cumhuriyetçilerin en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan Elon Musk'ın yöneticisi olduğu SpaceX ve Tesla'nın hisselerinde de düşüş görüldü. SpaceX hisseleri yüzde 3,81, Tesla hisseleri ise yüzde 3,34 geriledi.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 4,89'A GERİLEDİ

Demokratların Kongre'deki zaferi ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmesiyle siyasi belirsizlik ve risklerin azalacağı beklentisi tahvil piyasasına da yansıdı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,89 seviyesine geriledi.

PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 8'İ AŞAN DÜŞÜŞ

Ara seçim sonuçlarının ardından enerji piyasalarında da sert hareketler yaşandı. ABD'de İran savaşı ve savaşın neden olduğu hayat pahalılığının Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde etkili olduğuna yönelik açıklamalar, çatışmanın sona erebileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin nedenleri arasında İran'la savaşı ve İsrail'le ilişkileri gösterdi. Başkan Donald Trump da seçim yenilgisinin büyük ölçüde İran savaşı ve savaşın yol açtığı hayat pahalılığından kaynaklandığını söyledi.

Savaşın sona erebileceği beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 00.30 itibarıyla yüzde 8'den fazla gerileyerek 95,04 dolara indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da aynı dakikalarda 88,48 dolardan işlem gördü.

ABD'DE İSTİHDAM VE HİZMET SEKTÖRÜ VERİLERİ TAKİP EDİLDİ

Makroekonomik veri tarafında ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin göstergeler izlendi.

ABD'de özel sektör istihdamı ekim ayında 86 bin kişi arttı. Böylece veri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde 54,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Veri, ABD hizmet sektöründe büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.