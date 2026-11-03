Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK, Ekim 2026 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 arttı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 27,73

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73 artış, ulaştırmada yüzde 36,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,24 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81, ulaştırmada 6,10 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,71 yüzde puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,50 artış, ulaştırmada yüzde 2,02 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,84 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36 ve konutta 0,34 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 29 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 134 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

AZAMİ KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,23

Kasım ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU

Ekim ayında yurt içi üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 arttı.