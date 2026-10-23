TCMB 100 baz puan daha indirime gidecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 7. faiz kararında politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından uluslararası finans kuruluşları Citi ve Barclays, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Citi, faiz indirimlerine temkinli bir dönüş yapıldığına dikkat çekerken Barclays, aralık ayında 100 baz puanın üzerinde bir indirim ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti. Bununla birlikte Barclays'in temel tahmini, indirimlerin 100 baz puanlık adımlarla sürmesi yönünde oldu.

CİTİ: FAİZ İNDİRİMLERİNDE VERİLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Citi, ekim ayındaki faiz kararını TCMB'nin parasal gevşeme adımlarına kontrollü biçimde yeniden yönelmesi olarak değerlendirdi.

Bankaya göre TCMB'nin enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya ilişkin değerlendirmesi, eylül ayına kıyasla daha olumlu bir noktaya geldi. Yurt içi talebin zayıf seyretmesi de enflasyonla mücadeleyi destekleyen ve faiz indirimi için uygun koşullar oluşturan unsurlar arasında gösterildi.

Citi'nin analizinde, TCMB'nin faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin mesajlarının yeni indirimlerin önünü açık bıraktığı belirtildi. Ancak sonraki adımların hızı ve büyüklüğünün ekonomik göstergelerin seyrine bağlı olacağı vurgulandı.

BARCLAYS: ARALIKTA 100 BAZ PUANIN ÜZERİNDE İNDİRİM GÜNDEME GELEBİLİR

Barclays, TCMB'nin politika faizini yüzde 36'ya düşürmesinin yanı sıra faiz koridorunu da 100 baz puan aşağı çektiğine dikkat çekti. Buna göre faiz koridorunun alt sınırı yüzde 34,5, üst sınırı ise yüzde 39 oldu.

Kurum, Merkez Bankasının son açıklamalarında önceki döneme kıyasla daha güvercin bir dil kullandığını değerlendirdi. Özellikle enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya ilişkin ifadelerin güçlenmesinin, faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentisini desteklediği belirtildi.

Barclays, bu değişimin aralık ayındaki toplantıda 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi yapılabileceği yönündeki beklentileri artırabileceğini kaydetti. Bununla birlikte bankanın temel tahmini, TCMB'nin faiz indirimlerini 100 baz puanlık adımlarla sürdürmesi yönünde bulunuyor.

Aralık ayındaki faiz kararının büyüklüğü ise enflasyon verileri ve TCMB'nin para politikası mesajlarının seyrine bağlı olacak.

16 KURUMUN DA BEKLENTİSİ İNDİRİM YÖNÜNDE

Öte yandan 12 yerli ve 4 yabancı olmak üzere toplam 16 kurum da ekim ayındaki faiz indiriminin ardından aralık ayında 100 baz puanlık yeni bir indirim bekliyor.