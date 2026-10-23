Kurulan-kapanan şirketler açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı. Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 9 bin 506'ya yükseldi. Kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 4,6 artışla 2 bin 212 oldu.

Ağustosta 9 bin 212 şirket kurulurken 2 bin 114 şirket kapanmıştı. Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,3 azaldı.

9 AYDA 85 BİN 320 ŞİRKET KURULDU

Türkiye'de ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artarak 85 bin 320'ye ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 1,5 azalarak 20 bin 496'ya geriledi.

Yılın ilk dokuz ayında toplam 86 bin 368 şirket ve kooperatif kuruluşu yapıldığı da kaydedildi.

Eylülde bir önceki aya göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,3 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,2, kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 4,2 artış görüldü.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,9, kooperatif sayısı yüzde 49,3 azaldı. Buna karşılık kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,8 arttı.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 38,8'İ İSTANBUL'DA KURULDU

Eylülde Türkiye'nin tüm illerinde şirket kuruluşu gerçekleşti. Kurulan 9 bin 506 şirketin 1.084'ü anonim, 8 bin 422'si limitet şirket olarak kayıtlara geçti.

Şirket kuruluşlarında İstanbul ilk sırada yer aldı. Eylülde kurulan şirketlerin yüzde 38,8'i İstanbul'da, yüzde 11'i Ankara'da, yüzde 5,6'sı ise İzmir'de faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Ocak-eylül döneminde kurulan 76 bin 675 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 67,8'ini oluşturdu. Aynı dönemde kurulan 8 bin 643 anonim şirketin toplam sermayedeki payı ise yüzde 32,2 oldu.

EN FAZLA ŞİRKET TİCARET SEKTÖRÜNDE KURULDU

Eylülde kurulan şirket ve kooperatiflerin sektörlere göre dağılımında toptan ve perakende ticaret ilk sırada yer aldı. Bu alanda 3 bin 224 şirket ve kooperatif kurulurken inşaat sektöründe 1.290, imalat sektöründe ise 1.162 kuruluş gerçekleşti.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinde de inşaat sektörü öne çıktı. Eylülde bu alanda 563 işletme kurulurken toptan ve perakende ticarette 311, imalatta 84 işletme faaliyete başladı.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin 719'u toptan ve perakende ticaret, 327'si imalat, 199'u ise inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinde de 451 işletmeyle toptan ve perakende ticaret ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 198 işletmeyle inşaat, 122 işletmeyle imalat izledi.

Eylülde 69 kooperatif kuruldu. Bunların 39'u konut yapı, 18'i işletme, 5'i ise tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyete geçti.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE SURİYE İLK SIRADA

Eylülde kurulan 799 yabancı ortak sermayeli şirketin 264'ünde Suriyeli, 61'inde İranlı ortaklar yer aldı.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerin 84'ü anonim, 715'i limitet şirket statüsünde kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,1'ini yabancı sermayeli ortakların payı oluşturdu.

Söz konusu dönemde kurulan şirketlerin faaliyet alanları incelendiğinde 1.335 kuruluşun uzmanlaşmamış toptan ticaret, 617'sinin ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı, 433'ünün ise uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmetleri alanında faaliyet gösterdiği belirtildi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN PAYI AÇIKLANDI

Eylülde kurulan şirketlerde kadın girişimcilerin ortaklar arasındaki oranı anonim şirketlerde yüzde 14,3, limitet şirketlerde yüzde 17, kooperatiflerde yüzde 31,3 olarak kaydedildi. Gerçek kişi ticari işletmelerinin yüzde 15,7'si kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Şirket ortaklarının yaş dağılımında ise anonim şirketlerde yüzde 29,4 ile 35-44 yaş grubu öne çıktı. Limitet şirketlerde ortakların yüzde 30,7'si 25-34 yaş aralığında yer alırken kooperatiflerde yüzde 28,2 ile 45-54 yaş grubu ilk sırada bulundu. Gerçek kişi ticari işletmelerinin yüzde 30,5'i ise 35-44 yaş grubundaki girişimciler tarafından kuruldu.