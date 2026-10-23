e-Devlet kullanıcı sayısı 70 milyona yaklaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen "SocGov 2026: Dijital Analitik ve Akıllı Yönetişim Uluslararası Forumu"na katıldı. Forumda konuşan Işıkhan, Türkiye'nin kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verirken Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik işbirliğinin daha da geliştirileceğini söyledi.

E-DEVLET KULLANICI SAYISI 70 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in liderliğinde güçlenerek devam ettiğini belirten Işıkhan, güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin hakları güvence altına almanın yanı sıra ihtiyaçların doğru tespit edilmesini ve kamu kaynaklarının adil, etkin ve hesap verebilir biçimde kullanılmasını da gerektirdiğini ifade etti.

Dijital dönüşüm ve veri analitiğinin sosyal politikaların daha isabetli kararlarla şekillendirilmesine katkı sunduğunu kaydeden Işıkhan, bu süreçte insan onurunun, şeffaflığın, hesap verebilirliğin, kişisel verilerin korunmasının ve hizmetlere eşit erişimin esas alınması gerektiğini vurguladı.

2008'de hizmete açılan e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısının 70 milyona yaklaştığını belirten Işıkhan, vatandaşların binlerce kamu hizmetine tek noktadan, hızlı ve güvenli biçimde erişebildiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) e-Devlet üzerinden sunduğu dijital hizmetlerin yılda 1 milyarı aşan tıklanma sayısına ulaştığını bildiren Işıkhan, yerli yazılım ve uygulamalarla bürokrasiyi azaltmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

YAPAY ZEKÂ VE VERİ ANALİTİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zekâ destekli araçlar ve veri analitiğiyle iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarını daha etkin izlemeyi amaçladıklarını belirten Işıkhan, bu teknolojilerin kullanımında kişisel verilerin korunması, şeffaflık, hesap verebilirlik, algoritmik adalet ve insan denetiminin temel ilkeler olması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik işbirliğinin önemine değinen Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve dilsel bağların yanı sıra dayanışma ve karşılıklı saygıya dayandığını belirtti.

Işıkhan, "İlişkilerimiz, derin tarihi, kültürel ve dilsel bağların yanı sıra köklü bir dayanışma ve karşılıklı saygı anlayışına dayanmaktadır. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında güçlü bir kurumsal temele dayanan işbirliğimizi, toplumlarımızın değişen ihtiyaçları doğrultusunda daha da geliştirmeye kararlıyız. Türkiye, toplumsal yönetişim alanındaki işbirliğini hem ikili düzeyde hem de ilgili bölgesel ve uluslararası platformlar aracılığıyla derinleştirmeye her zaman hazırdır." ifadelerini kullandı.