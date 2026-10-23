ABD’de büyük yatırımcılara konut yasağı

ABD Hazine Bakanlığı, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını sınırlandıran yasanın uygulanmasına ilişkin düzenleme taslağını yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Ocak 2027'den itibaren büyük kurumsal yatırımcıların, yasada belirtilen istisnalar dışında müstakil konut satın alamayacağı veya satın almak üzere sözleşme imzalayamayacağı bildirildi.

KURUMSAL YATIRIMCILARA KONUT ALIMI SINIRI

Bakanlığın açıklamasına göre, düzenleme taslağı büyük kurumsal yatırımcıların konut piyasasındaki alımlarını sınırlandıran yasanın ilgili maddesini uygulamaya geçirmeyi amaçlıyor.

Yasada büyük kurumsal yatırımcıların tanımlanmasında çeşitli ölçütler bulunuyor. Bu ölçütler arasında, bir kuruluşun doğrudan veya dolaylı olarak en az 350 müstakil konut üzerinde yatırım kontrolüne sahip olması da yer alıyor.

BAZI KONUT ALIMLARI İSTİSNA KAPSAMINDA

Düzenlemede belirli satın alımlar için istisnalar öngörülüyor. Kiraya vermek amacıyla konut inşa etme ve konut yenileme programları ile konut sahipliğini desteklemeye yönelik programlar kapsamında gerçekleştirilen bazı alımlar, istisna kapsamına girebilecek.

Kamuoyunun düzenleme taslağına ilişkin görüşlerini, taslağın ABD Federal Register'da yayımlanmasının ardından 30 gün içinde sunması gerekiyor.

BESSENT: UYGUN FİYATLI KONUT HEDEFLİYORUZ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, açıklamasında Başkan Donald Trump yönetiminin milyonlarca genç ve çalışan ailenin uygun fiyatlı konut sahibi olabilmesinin önünü açmayı hedeflediğini belirtti.

Bessent, Hazine Bakanlığının konut arzını artırmayı ve büyük kurumsal yatırımcıların piyasadaki rolünü sınırlandırmayı amaçladığını ifade etti. Bu adımlarla Amerikalı aileler ve çalışanlar için konut satın alma fırsatlarının iyileştirilmesinin yanı sıra güçlü ve istikrarlı bir konut piyasasının desteklenmesi ve gereksiz aksaklıkların önlenmesi hedefleniyor.