Vadesi geçen borçlara yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında uygulanan Teminat Usul ve Esasları'nda değişiklik yaptı. EPDK'nın 15 Ekim 2026 tarihli ve 14954 sayılı Kurul Kararı, 21 Ekim 2026 tarihli ve 33407 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte, 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teminat Usul ve Esasları'nın 6'ncı maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent eklendi.

VADESİ GEÇEN FATURALARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Düzenleme kapsamında, bir piyasa katılımcısının fatura son ödeme tarihi geçmiş fatura dönemlerine ilişkin ödenmeyen alacak tutarı borcunun oluşması, ilgili maddenin birinci fıkrasına eklenen yeni bentte yer aldı.

Söz konusu değişiklik, teminat usul ve esaslarını düzenleyen mevzuata yeni bir hüküm eklenmesini öngörüyor.

EPDK'NIN TEMİNAT KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EPDK Kurulunun 15 Ekim 2026 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Kararın üçüncü maddesi uyarınca, düzenlemenin hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütecek.

KARAR BİLGİLERİ:

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Karar numarası: 14954

Karar tarihi: 15 Ekim 2026

Resmî Gazete tarihi: 21 Ekim 2026

Resmî Gazete sayısı: 33407

Yürürlük tarihi: 21 Ekim 2026