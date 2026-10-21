Meclis’te fon teklifi görüşmeleri öne alındı

Borsa İstanbul'da 17 Eylül'de 7 şirketinin kurduğu 131 fonda yaşanan krizin ardından gözler Meclis'teki teklife çevrildi. Fon yatırımcılarına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme imkanı sunacak olan teklif için TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler öne çekildi.

GÖRÜŞMELER ÖNE ÇEKİLDİ

Fonların tasfiye sürecini ve yatırımcılara yapılacak ödemeleri düzenleyen 9 maddelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ele alınmaya başlandı. Teklifin görüşmeleri, Kızılay'a ilişkin gündem maddesine ara verilerek öne alındı.

Genel Kurul'daki görüşmelerin takvimine ilişkin siyasi parti grup başkanvekilleri arasında toplantı yapıldı. Muhalefetin de fon teklifinin öncelikli olarak ele alınmasını istemesi üzerine taraflar uzlaşmaya vardı. Milletvekilleri, teklifin kapsamını ve maddelerini değerlendirmeye başladı.

Teklifin birinci bölümüne ilişkin görüşmeler Genel Kurul'da tamamlandı. Düzenlemede, tasfiye işlemlerinin yürütülmesinden yatırımcıların alacağı ara ödemelere, zararların belirlenmesinden sorumluların tespitine kadar çeşitli hükümler yer alıyor.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, teklif kapsamında yatırımcılara net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabileceğini söyledi. Aksu, hesaplamada yatırımcıların fona fiilen koyduğu nakit giriş ve çıkışların esas alınacağını, bu tutarın tasfiye tarihine kadar TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncelleneceğini belirtti.

ÖDEMELER HAFTA SONU YAPILABİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı canlı yayında tasfiye kanununun kabul edilmesinin ardından fonlardaki kaynakların durumuna bağlı olarak 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacağını belirtti.

131 fonun 66'sında işlemlerin tamamlandığını ve 45 bin 747 hesaba toplam 40,8 milyar lira ödendiğini belirten Şimşek, Hedef Portföy bünyesinde 31 fona hafta sonu ödeme yapılabileceğini söyledi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 23 bin 925 hesap var. Kurumlarımızın amacı, bu hafta itibarıyla Hedef Portföy Yönetim Şirketini de normal tasfiye sürecine tabi tutup bu süreci tamamlamak. Muhtemelen bu hafta sonu itibarıyla 7 portföy yönetim şirketinden 4'ünün normal tasfiyesi tamamlanmış olacak. "

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

"Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi", fonların tasfiye sürecine, yatırımcıların hak sahipliğinin belirlenmesine ve fon malvarlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri alınmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Teklif, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasfiyesi tamamlanmamış fonları kapsıyor.

Tasfiye süreci SPK gözetiminde yürütülecek.

Fon varlıklarının belirlenmesi, nakde çevrilmesi ve yatırımcılar arasındaki dağıtımına ilişkin usul ve esasları da SPK belirleyecek.

Teklifte, fon varlıklarının nakde çevrilmesinin ardından bütün yatırımcıların alacaklarını karşılayacak tutarda kaynak oluşmaması ihtimaline karşı ara ödeme mekanizması öngörülüyor.

Buna göre, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlar içinse 1 milyon lira ada ödeme yapılabilecek.

Ancak ödeme, yatırımcının net yatırım tutarını aşamayacak ve fonun tasfiye malvarlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak.

Hesaplamada ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanacak.

Ancak bu endeksleme, ara ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınmayacak.

TMSF'YE KAYYUMLUK VE TAHSİLAT YETKİSİ

Teklifte, fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan malvarlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi öngörülüyor.

Fona doğrudan iadesi hukuken mümkün olan para ve sermaye piyasası araçları ilgili fona veya geri kazanım hesabına aktarılabilecek.

Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanabilecek.

Bu durumda TMSF, söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek.

Elde edilen tutarlar, her fon için ayrı oluşturulacak geri kazanım hesaplarında izlenecek.

SORUMLULAR HAKKINDAKİ İCRA TAKİPLERİ DURACAK

Teklifin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de sorumluların malvarlıklarına yöneliki icra takipleriyle ilgili.

Buna göre, SPK'nın TMSF'ye bildirimde bulunduğu kişiler hakkında, kanun kapsamındaki alacakların tahsili için TMSF tarafından yürütülen takipler sonuçlanıncaya kadar yeni icra takibi başlatılamayacak.

Daha önce başlatılmış takipler duracak. Bu takipler kapsamında haczedilen mal varlığı değerlerinin satışı ve elde edilen paranın paylaştırılması yapılamayacak.

Söz konusu malvarlığı değerleri üzerindeki ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizler de kaldırılacak.

USULSÜZ KAZANÇLAR İÇİN GÖNÜLLÜ İADE YA DA ADLİ İŞLEM

Düzenlemede, fon paylarını gerçeğe aykırı fiyatlar üzerinden fona iade ederek tasfiye tarihine kadar ödeme almış kişilere yönelik isteğe bağlı iade mekanizması da bulunuyor.

Bu kapsamda, kişinin fiilî yatırım tutarı ve yatırım süresi dikkate alınarak, aynı yatırım stratejisi kategorisindeki fonların yıllık ortalama getirisi üzerinden hesaplanacak emsal getiriyi aşan kazançların belirlenen hesaplara gönüllü olarak iade edilebilmesi öngörülüyor.

Teklif ayrıca, TMSF nezdinde oluşturulan geri kazanım hesaplarındaki tutarların başka amaçlarla kullanılmasını, teminat gösterilmesini veya kamu alacakları için dahi haczedilmesini engelliyor.