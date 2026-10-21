İmalat sanayisinde kapasite 74,3’e çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi sonuçları açıkladı. İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, 2026 yılının ekim ayında bir önceki aya göre artış gösterdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 74,3'e, mevsimsel etkilerden arındırılmamış oran ise 0,3 puan artarak yüzde 74,5'e ulaştı.

SEKTÖRLERDE KAPASİTE KULLANIMI FARKLILAŞTI

Sektörlere göre kapasite kullanım oranlarında farklı seviyeler görüldü. Ekim ayında tütün sektörü yüzde 84,7 ile en yüksek oranlardan birine ulaşırken, ağaç ürünleri imalatında oran yüzde 84,5, kağıt sektöründe ise yüzde 82,8 oldu.

Diğer ulaşım araçları imalatında kapasite kullanım oranı yüzde 78,0, giyim sektöründe yüzde 76,8, eczacılık ürünlerinde yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. Motorlu kara taşıtlarında oran yüzde 75,9, mobilyada yüzde 75,5, ana metal ve elektronik sektörlerinde ise yüzde 75,4 seviyesinde ölçüldü.

Buna karşılık deri sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 59,3 ile en düşük seviyede kaldı. Makine ve ekipman imalatında oran yüzde 64,7, diğer imalatlarda yüzde 67,1, içecek sektöründe yüzde 68,8 olarak kaydedildi. Tekstil sektöründeki kapasite kullanım oranı ise yüzde 69,4 oldu.

MAL GRUPLARINDA SON DURUM

Mal gruplarına göre verilerde, ekim ayında dayanıklı tüketim mallarındaki kapasite kullanım oranı yüzde 68,5 olarak gerçekleşti. Bu oran eylül ayında yüzde 66,4 seviyesindeydi. Dayanıksız tüketim mallarında oran yüzde 73,1'e yükselirken, tüketim mallarının genelinde yüzde 72,3 oldu.

Ara mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 74,4 olarak ölçülürken, yatırım mallarında yüzde 73,4 seviyesine ulaştı. Bir önceki ay ara mallarında yüzde 74,5, yatırım mallarında ise yüzde 73,1 oranları kaydedilmişti.