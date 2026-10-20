Yurt dışı üretici fiyatları eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %33,64 arttı, aylık %2,82 arttı.



YD-ÜFE 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,64 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,82 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %33,45 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %44,35 artış, imalatta %33,45 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,87 artış, dayanıklı tüketim mallarında %28,97 artış, dayanıksız tüketim mallarında %29,82 artış, enerjide %130,31 artış, sermaye mallarında %20,66 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,81 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,15 artış, imalatta %2,81 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,21 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,35 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,55 artış, enerjide %15,45 artış, sermaye mallarında %1,32 artış olarak gerçekleşti.