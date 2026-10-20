Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Ağustos 2026 Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu eksi 364,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışındaki varlıkları bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 445,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışına olan toplam yükümlülükler yüzde 1,1 azalarak 809,7 milyar dolara geriledi. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark Ağustos ayında eksi 364,5 milyar dolar oldu.

REZERV VARLIKLAR 186,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre, rezerv varlıklar Ağustos ayında 22,2 milyar dolar artarak 186,7 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin yurt dışı varlıklarındaki değişimde rezerv varlıklardaki yükseliş öne çıktı.

Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde doğrudan yatırımlar yüzde 0,7 artarak 82,4 milyar dolara yükseldi. Finansal türevler yüzde 51,9 artışla 3,8 milyar dolara, diğer yatırımlar ise yüzde 1 artışla 163,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 2 azalarak 43,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

HİSSE SENEDİ VE YATIRIM FONU PAYLARI 53,6 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları altındaki hisse senetleri ve yatırım fonu payları, bir önceki aya göre yüzde 6,8 artarak 53,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri tarafında ise doğrudan yatırımlar yüzde 2,9 azalarak 225,9 milyar dolara geriledi. Portföy yatırımları yüzde 2,8 artışla 164,7 milyar dolara yükselirken finansal türevler yüzde 22,7 azalarak 3,1 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar kalemi de yüzde 1,3 düşüşle 416 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE EN BÜYÜK KALEM

Ağustos 2026 verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri içinde en yüksek tutar diğer yatırımlar kaleminde kaydedildi. Bu kalem 416 milyar dolara ulaşırken doğrudan yatırımlar 225,9 milyar dolar, portföy yatırımları ise 164,7 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımların alt kalemlerinde krediler 249,6 milyar dolar, efektif ve mevduatlar 93,2 milyar dolar, ticari krediler 65,7 milyar dolar ve SDR tahsisatları 7,4 milyar dolar olarak yer aldı.

NET ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin belirli bir tarihte yurt dışındaki finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülüklerini gösteriyor. Net uluslararası yatırım pozisyonu ise bu iki tutar arasındaki farkı ifade ediyor.

Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı yükümlülüklerinin varlıklarından yüksek olması nedeniyle net uluslararası yatırım pozisyonu eksi 364,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.