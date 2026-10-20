İngiltere’de işsizlik geriledi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran-ağustos aylarını kapsayan üç aylık döneme ilişkin iş gücü piyasası verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda 0,1 puan azalarak yüzde 4,7 oldu. İstihdam oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 75,3'e çıktı.

İngiltere'de çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artış oranı haziran-ağustos döneminde yüzde 3,7 ile yatay bir seyir izlerken, ikramiyeler dahil maaşlardaki yıllık artış çeyreklik bazda 0,2 puan düşüşle yüzde 3,7 oldu.

ONS İşgücü Piyasası İstatistikleri Direktör Yardımcısı David Freeman, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede iş gücü piyasasının 2026'da oldukça yatay seyrettiğini ve işsizlik oranında küçük bir düşüş görüldüğünü belirtti.

Düzenli maaşlardaki artış oranının da değişiklik göstermediğini kaydeden Freeman, ikramiyeler dahil maaşlardaki artışın haziran-ağustos döneminde son 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği bilgisini paylaştı.