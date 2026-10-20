Gümüşte yeni ralli ihtimali

Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD'nin para politikasına ilişkin beklentiler, gümüş piyasasının yönünü etkileyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Fiyatlarda yukarı yönlü hareket denemeleri görülse de alıcıların henüz güçlü bir ivme oluşturamaması, kısa vadeli görünümde temkinli duruşun sürmesine neden oluyor.

Beş saatlik grafik üzerinden yapılan teknik değerlendirmede, gümüşün 57,69 dolar seviyesinde işlem gördüğü belirtiliyor. Mevcut görünüm, fiyatlardaki toparlanmanın henüz güçlü bir alım desteği kazanmadığına işaret ediyor.

Kısa vadede yön arayışı devam ederken, arz ve talep arasındaki dengesizlik gümüşün uzun vadeli görünümünü destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞTE ALTINCI YIL ÜST ÜSTE ARZ AÇIĞI BEKLENİYOR

Silver Institute tahminlerine göre, 2026 yılında küresel gümüş piyasasında yaklaşık 46 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, piyasada talebin arzı art arda altıncı yılda da aşması söz konusu olacak.

Öngörülere göre yıllık toplam gümüş talebinin yaklaşık 1,11 milyar ons, arzın ise 1,05-1,07 milyar ons aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Aradaki fark, piyasadaki arz sıkışıklığının devam edebileceğini gösteriyor.

Elektronik ürünler, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapılarında kullanılan gümüş, sanayi açısından önemini koruyor. Bununla birlikte, güneş paneli üretiminde gümüş kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler, sektörden kaynaklanan talep artışını sınırlayabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Maden üretiminin sınırlı ölçüde artması da arz tarafındaki baskının devam etmesine neden olabiliyor. Ancak gümüş fiyatlarının yönünü yalnızca fiziksel arz ve talep dengesi belirlemiyor. Doların gücü, faiz beklentileri ve yatırımcıların piyasa pozisyonları da fiyat hareketlerinde etkili oluyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN ÖNÜNDEKİ DİRENÇLER

Teknik görünümde 58,60-59,24 dolar aralığı, gümüş fiyatlarının aşmakta zorlanabileceği önemli bir direnç bölgesi olarak değerlendiriliyor. Bu bölgede çeşitli teknik göstergelerin yoğunlaşması, yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için güçlü alımların önemini artırıyor.

Kısa vadeli göstergelerde görülen iyileşme, mevcut düşüş eğiliminin sona erdiğini kesin olarak ortaya koymuyor. Bu nedenle fiyatların direnç bölgesine ulaşması veya belirli seviyelerin üzerine çıkması, tek başına kalıcı bir yükselişin başladığını göstermeyebilir.

Gümüşün 58,88 doların üzerine çıkması, satıcıların piyasa üzerindeki etkisinin azalmaya başladığına yönelik bir işaret olarak izleniyor. Daha güçlü bir toparlanma için ise 59,30 dolar seviyesinin üzerinde yoğun alımların görülmesi ve diğer teknik göstergelerin de yükselişi desteklemesi gerekiyor.

55,56 DOLAR DESTEĞİ KIRILIRSA 54 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareket açısından 55,56 dolar seviyesi kritik önem taşıyor. Fiyatın bu desteğin altına gerilemesi ve satış hacminin artması durumunda, düşüşün hız kazanarak 54 dolar seviyesine doğru ilerlemesi gündeme gelebilir.

Bu nedenle yatırımcılar açısından hem destek hem de direnç seviyelerinin yakından izlenmesi önem taşıyor. 58,60-59,24 dolar aralığının aşılması yükseliş beklentilerini güçlendirebilecek bir gelişme olurken, 55,56 doların kaybedilmesi kısa vadeli satış riskini artırabilir.

GÜMÜŞTE YENİ YÜKSELİŞ İÇİN HANGİ SEVİYELER İZLENMELİ?

Gümüş piyasasında uzun vadeli arz açığı beklentisi fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında bulunuyor. Buna karşın kısa vadede güçlü alımların henüz belirginleşmemesi, yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Fiyatların 58,88 doların üzerine yerleşmesi satıcı baskısının zayıfladığına işaret edebilir. 59,30 dolar üzerinde güçlü alımların görülmesi ise toparlanmanın daha sağlam bir görünüm kazanması açısından önem taşıyor. Aşağı yönde 55,56 dolar desteğinin kırılması halinde 54 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Sonuç olarak, gümüşte uzun vadeli arz-talep dengesi olumlu bir zemin sunsa da kısa vadeli yönü belirleyecek temel unsurlar arasında teknik seviyeler, faiz beklentileri, doların seyri ve yatırımcıların alım-satım davranışları bulunuyor.