Çin ekonomisinden beklentileri aşan büyüme!

Dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin, ihracattaki güçlü artışın desteğiyle yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre, temmuz-eylül döneminde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 4,5 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi yüzde 4,4 seviyesindeydi.

İkinci çeyrekte yüzde 4,3 ile 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen büyüme, üçüncü çeyrekte yeniden hız kazandı. Yılın ilk dokuz ayında ekonomik büyüme yüzde 4,6'ya ulaşarak hükümetin yüzde 4,5-5 aralığındaki yıllık büyüme hedefine girdi. Güçlenen ekonomik veriler, ilave teşvik ve parasal gevşeme ihtimalini azaltırken gayrimenkul sektöründeki daralma ve zayıf iç talep baskı oluşturmaya devam etti.

SANAYİ ÜRETİMİ VE PERAKENDE SATIŞLAR TOPARLANDI

Çin'de sanayi üretimi ve tüketim göstergelerinde eylül ayında iyileşme görüldü. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 artarak ağustostaki yüzde 5,2'lik yükselişi geride bıraktı. Açıklanan oran piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti.

Perakende satışlardaki yıllık artış da ağustostaki yüzde 0,4 seviyesinden eylülde yüzde 1,1'e yükseldi. Otomobil satışları hariç perakende satışlar yüzde 3,9 artarak Ekim 2025'ten bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.

İş gücü piyasasında da sınırlı iyileşme görüldü. Kentsel işsizlik oranı ağustostaki yüzde 5,3 seviyesinden eylülde yüzde 5,2'ye geriledi.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA DERİNLEŞTİ

Ekonomik büyümedeki toparlanmaya rağmen Çin'in gayrimenkul sektöründe zayıf görünüm devam etti. Gayrimenkul yatırımları, 2026'nın ilk dokuz ayında yıllık yüzde 20,6 azaldı. Ocak-ağustos döneminde kaydedilen düşüş yüzde 19,9 seviyesindeydi.

Yatırımlardaki gerileme diğer alanlarda da sürdü. İlk dokuz ayda sabit sermaye yatırımları yüzde 7,2, altyapı yatırımları ise yüzde 4,2 azaldı. Konut satışlarındaki düşüşün hızlanması da sektördeki sorunların devam ettiğine işaret etti.

İHRACAT ARTTI, TİCARET FAZLASI 938 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Çin'in ihracatı eylül ayında yıllık bazda üçte birden fazla artış gösterdi. Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar yüzde 25, ABD'ye yapılan sevkiyatlar ise yüzde 40 yükseldi.

Yılın ilk dokuz ayında ticaret fazlası 938 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, Çin'in geçen yıl kaydettiği yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık rekor ticaret fazlasını aşabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Yapay zekâ altyapısına yönelik küresel yatırımların artması da Çin'in çip ve teknoloji ekipmanı ihracatını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Verilerin ardından Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi 1 baz puan artarak yüzde 1,65'e yükseldi. Yuan ise offshore piyasada dolar karşısında yüzde 0,1 değer kazanarak 6,6829 seviyesine ulaştı. Çin para biriminin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 4'ü aştı.

EK TEŞVİK BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Çin ekonomisinden gelen olumlu veriler, ekonomi yönetiminin yeni teşvik adımlarına duyabileceği ihtiyaca ilişkin beklentileri de etkiledi.

Bank of America Çin Başekonomisti Helen Qiao, sanayi üretimindeki güçlenmenin ardından hükümetin ekonomik desteğini büyük ölçüde mevcut seviyede tutabileceğini belirtti.

ANZ Kıdemli Çin Stratejisti Xing Zhaopeng ise kamu harcamalarının yatırımları ve tüketimi desteklediğini ancak mali görünümdeki belirsizlik nedeniyle toparlanmanın kırılgan kaldığını söyledi. Xing, 2027 yılı için aşağı yönlü risklerin sürdüğünü vurguladı.

Guotai Junan Başekonomisti Zhou Hao da beklentileri aşan büyüme, güçlenen perakende satışlar ve iş gücü piyasasındaki iyileşmenin yılın son çeyreğine ilişkin daha olumlu bir görünüm sunduğunu ifade etti.