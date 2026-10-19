Brent petrol 107 doların altına geriledi! Fiyatlardaki düşüşün nedeni belli oldu

Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde düşüş kaydetti. Cuma günü 108,14 dolardan kapanan Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,2 düşerek 107,34 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varili 96,97 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve tarifeler konusunda muafiyet kararı sonrasında Rus petrolü ve yakıtının küresel piyasalara arzının artabileceği beklentisi etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebine ilişkin büyüme tahminini aşağı çekmesi de fiyatlar üzerindeki düşüş baskısını artırdı.

OPEC 2026 PETROL TALEBİ TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

OPEC, 2026 yılında küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 200 bin varil artacağını öngördü. Eylül ayında açıklanan tahminde ise günlük yaklaşık 400 bin varillik artış bekleniyordu.

Böylece örgütün talep artışı beklentisi önceki tahminine göre yarı yarıya düşmüş oldu. Talep artışına ilişkin beklentilerin zayıflaması, petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

ORTA DOĞU'DAKİ ARZ RİSKLERİ SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin endişeler devam ediyor. Suudi Arabistan'da Yemen sınırı yakınlarında bir helikopterin düşmesi, Husilerin önemli ihracat merkezlerinden Yanbu'yu hedef alması ve İngiltere'nin Basra Körfezi'nde iki tankerin saldırıya uğradığını bildirmesi bölgedeki riskleri gündemde tutuyor.

Diğer taraftan diplomatik çözüm arayışları da sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, olası yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken diplomasiye açık oldukları mesajını yineledi.

Erakçi, İran'ın yedi aşamalı ve yedi günlük planına ilişkin olarak, "ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ileri sürdü. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.

BRENT PETROLDE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik değerlendirmelere göre Brent petrolde 109,60 dolar seviyesi direnç, 107,18 dolar seviyesi ise destek bölgesi olarak izleniyor.

Petrol fiyatlarının seyrinde Rus petrolünün arzına ilişkin gelişmeler, OPEC'in talep görünümü ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkili olması bekleniyor.