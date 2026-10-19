Borsa İstanbul MSCI sonrası yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,20 yükselişle 11.745,68 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 23,96 puan artış kaydetti.

ABD merkezli küresel endeks sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International (MSCI), Türkiye hisse senetlerine yönelik bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurmasının ardından Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü yüzde 2,89 değer kaybıyla 11.721,72 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında açılışta en fazla yükselen yüzde 0,91 ile sigorta oldu. En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 5,69 düşüşle finansal kiralama faktoring olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.

Yurt içinde bugün kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puan seviyelerini direnç, 11.600 ve 11.500 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.