Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla risk iştahı arttı.
Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında da alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.
Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 0,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2,5, Japon teknoloji şirketlerinden Kioxia'nın hisseleri yüzde 3,28, Sony'nin hisseleri yüzde 1,9 arttı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,66 değer kazancıyla 65.496 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,05 yükselişle 5.668 puandan kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kayıpla 3.688 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.113 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 74.637 puan seviyesinde bulunuyor.