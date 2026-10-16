ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,1 artarak yüzde 0,9 olan piyasa beklentisini aştı. İhracat fiyat endeksi de yüzde 1'lik beklentiye karşılık yüzde 2,2 yükseldi.

İTHALAT FİYATLARINDA TEMMUZ 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARTIŞ

ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi. Endeks, ağustosta yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksinin yıllık artışı eylülde yüzde 8,1'e ulaştı. Böylece endekste Temmuz 2022'den bu yana en yüksek yıllık artış görüldü.

İHRACAT FİYATLARI AYLIK YÜZDE 2,2 YÜKSELDİ

ABD'de ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 2,2 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks, ağustosta yüzde 1,2 yükselmişti.

Eylüldeki artışta tarım dışı ve tarımsal ihracat ürünlerinin fiyatlarında yaşanan yükseliş etkili oldu.

İhracat fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 11,6 artarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek yıllık yükselişini kaydetti.