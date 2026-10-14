Karahan’dan fon açıklaması: TL tercihi güçlü kaldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta önemli açıklamalarda bulunarak Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını anlattı. Karahan, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası vurgusu yaptı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YAVAŞLADI

Yüksek enerji fiyatlarına karşın çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın sürdüğüne dikkat çeken Karahan, "Enerji fiyatları yüksek seviyelerde olmasına rağmen çekirdek enflasyon yavaşlıyor" açıklamasında bulundu.

Karahan, zayıf talebin arz şoklarının oluşturduğu enflasyonist baskıları sınırladığını ifade ederken işlem kısıtlaması getirilen fonlardan kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin diğer alanlara yayılma riskinin de önceden alınan tedbirlerle azaltıldığını söyledi.

FON ÇIKIŞLARI TL TERCİHİNİ ZAYIFLATMADI

Fon çıkışları hakkında da açıklamalarda da bulunan Karahan, on hareketlerinin yurt içi yerleşiklerin yatırım tercihlerine etkisini "Fon çıkışları, yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelik tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadı" şeklinde değerlendirdi.

Sıkı para politikasının enflasyondaki düşüş sürecine katkısına ilişkin açıklamalarda bulunan Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu; talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecek" dedi.

Politika faizinin belirlenmesinde gerçekleşen ve beklenen enflasyonun yanı sıra enflasyonun ana eğiliminin de dikkate alınacağını belirten Karahan, Para Politikası Kurulunun ara hedeflerle uyumlu bir enflasyon düşüşü için gerekli sıkılığı sağlayacağını kaydetti.

SIKILAŞMA MESAJI VERDİ

Para politikası kararlarının enflasyon görünümü esas alınarak, her toplantıda ihtiyatlı bir yaklaşımla verildiğini ifade eden Karahan, "Enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" dedi.