Cari işlemler hesabı 4,053 milyar dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Rapora göre cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 42,1 milyar dolar olurken dış ticaret dengesi 78,4 milyar dolar açık verdi.

CARİ İŞLEMLER HESABI AĞUSTOSTA FAZLA VERDİ

TCMB verilerine göre ağustos ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 53 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki fazla ise 8 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ağustosta 3 milyar 746 milyon dolar oldu. Böylece aylık cari işlemler hesabı fazla verirken dış ticaret dengesi açık kaydetti.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 42,1 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 78,4 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi 63,9 milyar dolar fazla kaydederken birincil gelir dengesi 25,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar dolar açık verdi.

Bu veriler, aylık cari fazla ile yıllıklandırılmış cari açık arasında ayrım yapılması gerektiğini ortaya koydu. Ağustos ayında cari işlemler hesabı fazla vermesine rağmen son 12 aylık toplamda açık devam etti.

HİZMET GELİRLERİ 9,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Ağustos ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 9 milyar 711 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 265 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 7 milyar 285 milyon dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN 141 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ

TCMB raporuna göre ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 141 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 719 milyon dolar artarken yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 578 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 142 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yaptı. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki net gayrimenkul alımları ise 244 milyon dolar olarak gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE NET ÇIKIŞ

Ağustos ayında portföy yatırımları 1 milyar 34 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1 milyar 50 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 77 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında diğer sektörlerin ihraçlarında 34 milyon dolar net alış görülürken bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 122 milyon dolar ve 201 milyon dolar net satış gerçekleşti.

YURT DIŞI KREDİ KULLANIMI VE REZERVLER

Ağustos ayında yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 2 milyar 186 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 230 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Genel Hükümet ise 82 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar kapsamında yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatları, Türk lirası cinsinden 872 milyon dolarlık net azalış ve yabancı para cinsinden 889 milyon dolarlık net artış kaydetti. Böylece toplamda 17 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

TCMB raporunda ayrıca resmî rezervlerde ağustos ayında 7 milyar 138 milyon dolarlık net artış olduğu bildirildi.

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net portföy yatırımları 5,5 milyar dolar, krediler 47,1 milyar dolar ve ticari krediler 0,5 milyar dolar katkı sağladı. Finansal türevler 4,8 milyar dolar, net doğrudan yatırımlar 0,9 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 17,7 milyar dolar negatif yönlü etki gösterdi. Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 30,1 milyar dolar olarak kaydedildi.