Brent petrolde yükseliş sinyali

Brent petrol fiyatlarında yatay seyir sürerken, teknik göstergeler yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine işaret ediyor. Societe Generale analistlerine göre petrol kontratı, eylül ayında 110 dolar civarında karşılaştığı ara direnç sonrasında yatay bir konsolidasyon sürecine girdi. Buna rağmen fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması, yükseliş momentumunun korunduğunu gösteriyor.

BRENT PETROLDE 114-116 DOLAR HEDEFİ

Societe Generale teknik analistleri, Brent petrolün 50 günlük hareketli ortalama olarak izlenen yaklaşık 97 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, fiyatın kısa vadeli düşüş trendi çizgisini yukarı yönlü kırmayı denediğine dikkat çekerek bu hareketin yükselişin devam etmesi ihtimalini güçlendirebileceğini ifade etti.

Bankanın teknik değerlendirmesinde, yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 110 doların ardından 114-116 dolar bandının gündeme gelebileceği belirtildi.

102 DOLAR İLK DESTEK SEVİYESİ

Brent petrolde aşağı yönlü hareketler açısından ise 102 dolar seviyesi önem taşıyor. Societe Generale analistleri, hafta içinde oluşan 102 dolarlık en düşük seviyeyi ilk destek noktası olarak gösterdi.

Teknik görünüm, fiyatın 102 dolar desteği üzerinde kalması ve kısa vadeli düşüş trendini aşması durumunda yukarı yönlü hedeflerin izlenebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte 110, 114 ve 116 dolar seviyeleri kesin fiyat tahminleri değil, bankanın teknik analizinde öne çıkan olası hedefler olarak değerlendiriliyor.