Bakır tarihi zirveye yaklaştı

Bakır piyasasında yükseliş dikkat çekiyor. Şili'deki madenlerde yaşanan üretim aksaklıkları ve Asya'da teknoloji yatırımlarının bakır talebini desteklemesi, fiyatları tarihi zirveye yaklaştırdı. Bakırın pound fiyatı 13 Ekim'de yüzde 0,39 artışla 6,7246 dolara yükseldi. Metal, son bir ayda yüzde 6,21, son bir yılda ise yüzde 35,22 değer kazandı.

Bakırda rekor seviye pound başına 6,85 dolar olarak izlenirken, son çeyreğe ilişkin beklenti 6,8063 dolar düzeyinde bulunuyor.

ŞİLİ'DEKİ MADENLERDE ÜRETİM AKSADI

Bakır fiyatlarını destekleyen gelişmelerin başında Şili'deki üretim sorunları geliyor. Codelco tarafından işletilen El Teniente madeninde olumsuz hava koşulları nedeniyle açık ocak faaliyetleri durduruldu. Üretimde yaşanan bu aksaklığın, piyasadaki arz beklentilerini zayıflattığı belirtiliyor.

Antofagasta'nın işlettiği Centinela madeninde devam eden grevin de üretimi düşürmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, küresel bakır arzına ilişkin endişeleri artırıyor.

Şili'nin ağustos ayı bakır üretimi 403,42 bin tondan 369,50 bin tona geriledi. Peru'da ise haziran ayı üretimi 226 bin 96 tondan 218 bin 232 tona indi.

YAPAY ZEKA VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TALEBİ ARTIRIYOR

Bakır fiyatlarındaki yükselişte talep tarafındaki gelişmeler de etkili oluyor. Asya'da yapay zeka veri merkezleri, yarı iletken üretimi, elektrikli araçlar ve batarya depolama sistemlerine yönelik yatırımların metal talebini desteklediği belirtiliyor.

İnşaat, elektronik, enerji ve ulaşım sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bakır, elektrik altyapısının geliştirilmesinde de önemli bir yere sahip. Teknoloji yatırımlarının ve enerji dönüşümünün sürmesi, bakıra yönelik talep beklentilerini güçlendiriyor.

PETROL FİYATLARI VE FED BEKLENTİLERİ DE İZLENİYOR

Bakır fiyatlarının seyrinde petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji maliyetlerini azaltması, metal piyasalarının fiyatlamasında etkili olabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde Şili'deki üretim kesintilerinin boyutu, Asya'dan gelen talebin seyri ve Fed'e ilişkin beklentiler bakır fiyatlarının yönü açısından önem taşıyacak.