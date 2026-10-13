Avrupa’nın 3 büyük ekonomisi avroyu baskılıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 21 ülkenin ortak para birimi avro, Avrupa genelinde artan mali ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor. Fransa'da derinleşen bütçe ve siyasi sorunlar, İspanya'daki erken seçim kararı ve İtalya'nın borç yüküne ilişkin endişeler, piyasalarda 2012 Avro Bölgesi borç krizini hatırlatan bir tabloyu gündeme getiriyor.

Küresel tahvil piyasalarındaki dalgalanmalar, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı da avronun görünümünü olumsuz etkiliyor. Ocak ayında 1,21 seviyesini gören avro/dolar paritesi, söz konusu gelişmelerin etkisiyle 1,11 seviyesine kadar geriledi. Böylece avro, Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görürken yıl genelindeki kaybı yaklaşık yüzde 5'e ulaştı.

FRANSA'DA BÜTÇE AÇIĞI VE BORÇLANMA MALİYETLERİ ARTIYOR

Avrodaki değer kaybının başlıca nedenlerinden biri, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da derinleşen mali sorunlar olarak öne çıkıyor. Jeopolitik risklerin küresel tahvil piyasalarında satış baskısını artırmasıyla Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili getirileri yüzde 5 sınırına yaklaşarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fransa'nın genel kamu açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 5,8'e ulaşırken, bu oran Avrupa Birliği'nin yüzde 3'lük sınırını aştı. Ülkenin toplam nominal borç stoku ise 3 trilyon 596 milyar avroya yükselerek GSYH'nin yüzde 119'una ulaştı. Bu oran, Maastricht kriterlerinde yer alan yüzde 60'lık borç sınırının oldukça üzerinde bulunuyor.

Fransa ile Almanya arasındaki borçlanma maliyeti farkının 2012'deki borç krizinden bu yana en geniş seviyeye ulaşması da piyasalardaki endişeleri artırıyor. Fransa'da nominal büyümenin borçlanma faizlerinin altında kalması, borç yükünün sürdürülebilirliğine ilişkin tartışmaları güçlendiriyor.

İSPANYA VE İTALYA'DAKİ RİSKLER DE GÜNDEMDE

Avro üzerindeki baskı yalnızca Fransa'daki gelişmelerle sınırlı kalmıyor. İspanya'da konut piyasasına ilişkin politikalar çevresinde yaşanan gerilim ve kasım ayı için erken parlamento seçimi kararı, siyasi belirsizlikleri artırıyor. İtalya'nın yüksek borç yükü ve mali kırılganlığı da yatırımcıların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

Diğer taraftan, ABD'nin 40 trilyon doları aşan borç yüküne rağmen doların küresel piyasalardaki güçlü konumunu koruması dikkati çekiyor. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler arttıkça yatırımcıların dolara güvenli liman olarak yönelmesi, avro/dolar paritesi üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.

Analistler, paritedeki düşüşün yalnızca doların güçlenmesinden kaynaklanmadığını, Avrupa'daki mali ve siyasi sorunların da avroyu zayıflattığını belirtiyor. Ortak para birimine rağmen ülkelerin ulusal finans piyasalarındaki farklılıkların, Avro Bölgesi'ni ekonomik şoklara karşı daha kırılgan hale getirdiği değerlendiriliyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASININ FAİZ POLİTİKASI ZORLAŞIYOR

Avro Bölgesi'ndeki mali ve siyasi sorunlar, enflasyon baskıları ve yükselen enerji maliyetleri, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası alanını daraltıyor. ABD ile Avrupa arasındaki faiz farkının açılması ve avroya yönelik güvenin zayıflaması, piyasaların gelecek döneme ilişkin faiz beklentilerini de değiştirdi.

Daha önce gelecek yıl için üç faiz artışı öngören piyasa fiyatlamalarının, ekonomik yavaşlama ve artan borç riskleri nedeniyle iki adet 25 baz puanlık faiz artışı beklentisine gerilediği belirtiliyor.

Analistler, Avro Bölgesi'ndeki yapısal sorunların çözülmemesi ve siyasi tansiyonun düşmemesi halinde avro üzerindeki satış baskısının devam edebileceğini ifade ediyor. Ekonomistler ise yeni bir borç krizinin kaçınılmaz olmadığını ve Fransa'nın mali iflasa sürüklenmesinin kesin bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

ING EKONOMİSTLERİNDEN AVRO VE BORÇ KRİZİ DEĞERLENDİRMESİ

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yayımladığı analizde Fransa'da derinleşen siyasi kaosu, Avrupa'nın ekonomik istikrarını tehdit eden yapısal sorunların bir yansıması olarak değerlendirdi.

Fransa'nın 2020'den bu yana altı başbakan değiştirdiğine dikkati çeken Brzeski, bütçe açığını son yirmi yılda yalnızca iki kez yüzde 3 sınırının altına indirebilen Paris yönetimine karşı Avrupa Komisyonu ve ECB'nin daha sert kararlar alması gerektiğini belirtti.

Brzeski, "Mali kurallara uyulmasını sağlamak için baskıyı artırmaktan başka seçenek yok. Aksi takdirde bu kurallar sadece çiğnenmiş olmakla kalmayacak, tamamen geçerliliğini yitirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi istikrarsızlık ve belirsizliğin ekonomi üzerinde iz bırakmasını beklediğini ifade eden Brzeski, Fransa ekonomisinin durgunluğa yaklaşabileceğine işaret etti.

ING Küresel Piyasalar Araştırma Başkanı Chris Turner ise ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşu ve yükselen tahvil getirileri nedeniyle avro/dolar paritesinin gelecek iki çeyrek boyunca 1,10-1,15 bandında baskı altında kalabileceğini belirtti.

Fransa'daki bütçe krizini, seçimlerin tetiklediği 2018 İtalya borç krizine benzeten Turner, avrodaki daha ağır kayıpların önlenmesi için Fransa'nın meclisten geçireceği mali uyum programının önemine dikkati çekti. Turner, paritenin yönünü etkileyebilecek başlıca risklerden birinin de ABD ara seçimlerinin ardından Beyaz Saray'ın izleyeceği stratejiler olacağını kaydetti.