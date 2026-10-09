Sanayi üretimi Ağustos’ta geriledi

Türkiye'nin sanayi üretiminde ağustos ayında gerileme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi, Ağustos 2026'da yıllık bazda yüzde 1,9 azaldı. İmalat sanayisindeki düşüş, madencilik ve enerji üretimindeki artışa rağmen toplam üretimi aşağı çekti.

İMALAT SANAYİSİNDE YILLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 2,5

Ağustos ayında imalat sanayisi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 geriledi. Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı üretimi yüzde 1,7 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarik sektöründe de yıllık bazda yüzde 1,3'lük artış kaydedildi.

Böylece imalat sanayisindeki düşüşe rağmen madencilik ve enerji tedarikindeki üretim artışları devam etti.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA DA GERİLEDİ

Sanayi üretimindeki düşüş aylık verilere de yansıdı. Ağustos ayında toplam sanayi üretimi, temmuz ayına göre yüzde 1 azaldı.

Aynı dönemde imalat sanayisi üretimi yüzde 1,6 gerilerken madencilik ve taş ocakçılığı üretimi yüzde 4,1 yükseldi.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarik sektöründe ise aylık bazda yüzde 3,3 artış gerçekleşti.

İMALATTA DÜŞÜŞ, MADENCİLİK VE ENERJİDE ARTIŞ

Ağustos ayı verileri, sanayinin alt sektörlerinde farklı bir görünüm ortaya koydu. İmalat sanayisinde hem yıllık hem de aylık bazda düşüş yaşanırken madencilik ve taş ocakçılığı ile enerji tedarikinde artış kaydedildi.

Toplam sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 1 gerilemesinde imalat sanayisindeki düşüş öne çıktı.