İnşaat maliyetlerinde dikkat çeken tablo

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre endeks, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 arttı. Malzeme ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş, bina inşaatları ile bina dışı yapıların maliyetlerine de yansıdı.

MALZEME VE İŞÇİLİK MALİYETLERİNDE ARTIŞ

İnşaat maliyet endeksinde ağustos ayında aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,73, işçilik endeksi yüzde 0,82 yükseldi. Yıllık değişimde ise malzeme endeksi yüzde 28,72, işçilik endeksi yüzde 31,20 arttı.

Böylece yıllık bazda işçilik maliyetlerindeki artış, malzeme maliyetlerindeki yükselişin üzerinde gerçekleşti.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YILLIK YÜZDE 28,94 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,94 yükseldi.

Bu dönemde bina inşaatında malzeme endeksi aylık yüzde 2,00, işçilik endeksi yüzde 0,89 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksindeki artış yüzde 27,76, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 31,05 olarak kaydedildi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 31,68

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ağustos ayında aylık yüzde 3,46, yıllık yüzde 31,68 arttı. Böylece bina dışı yapılardaki yıllık maliyet artışı, genel inşaat maliyet endeksinin üzerinde gerçekleşti.

Bina dışı yapılarda malzeme endeksi aylık yüzde 4,95, işçilik endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 31,65, işçilik endeksi yüzde 31,74 artış gösterdi.

AĞUSTOS AYINDA İNŞAAT MALİYETLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Ağustos 2026 verilerine göre genel inşaat maliyet endeksindeki yıllık artış yüzde 29,59 olurken bina inşaatı maliyet endeksindeki yükseliş yüzde 28,94 olarak kaydedildi. Bina dışı yapılarda ise yıllık artış yüzde 31,68'e ulaştı.

Aylık değişimde de bina dışı yapılar öne çıktı. Bu kategoride maliyetler yüzde 3,46 artarken bina inşaatında aylık artış yüzde 1,59 oldu.