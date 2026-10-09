Hanelerin ısınmada ilk tercihi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; 2025 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 382 bin 611 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde %52,1 ile doğal gaz, %19,3 ile elektrik ve %13,3 ile katı biyokütle en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

ENERJİ KAYNAKLARININ NİHAİ ENERJİ TÜKETİM MİKTARLARI

Hanelerde tüketilen toplam nihai enerjinin %62,0'ı alan ısıtma amacıyla tüketildi

Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2025 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin %62,0'ını oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı %16,0 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise %12,7 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin %8,2'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise %1,0 olarak gerçekleşti.

KULLANIM AMACINA GÖRE TOPLAM NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİ

Doğal gaz en çok alan ısıtma, elektrik ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde tüketildi

Hanelerde en çok tüketilen enerji türü olan doğal gazın %74,2'si alan ısıtma, %16,0'ı su ısıtma, %9,8'i ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde kullanım %83,0 ile ilk sırayı alırken, alan soğutmanın payı %5,3 ve su ısıtmanın payı ise %4,5 olarak gerçekleşti.

DOĞAL GAZ ALAN ISITMA, SU ISITMA VE YEMEK PİŞİRMEDE EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI OLDU

Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gazın alan ısıtmadaki payı %62,3 olurken, doğal gazı sırasıyla %20,0 ile katı biyokütle ve %16,1 ile kömür izledi. Su ısıtma %65,5 ile doğal gaz kullanımından sonra en çok %20,5 ile güneş enerjisi kullanıldı. Pişirmede ise %62,6 ile doğal gazın ardından, petrol ürünleri %20,1 ile en çok tüketilen enerji kaynağı oldu.