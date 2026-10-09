AB’den Ermenistan’a 2 yıllık gümrük vergisi muafiyeti

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın ticari kısıtlamalarından etkilenen Ermenistan ekonomisini desteklemek amacıyla yeni bir ticaret düzenlemesini hayata geçiriyor. 10 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında Ermenistan'dan AB'ye yapılan çeşitli ürün ihracatında uygulanan gümrük vergileri iki yıl süreyle askıya alınacak.

ERMENİSTAN'IN AB'YE İHRACATININ YÜZDE 80'İ KAPSAMDA

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ürünlerine yönelik geçici ticaret serbestleştirme önlemlerinin 10 Ekim'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

Düzenlemeyle Ermenistan'ın AB'ye ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin serbestleştirilmesi ve ülke ekonomisinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda çeşitli ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergileri iki yıl boyunca askıya alınacak.

MEYVE, SEBZE VE ÇİÇEK İHRACATI DA KAPSAMDA

AB Komisyonunun açıklamasında, önlemlerin Rusya'nın ticari kısıtlamalarından etkilenen Ermenistan'ın ihracat sektörlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Düzenlemenin, taze meyve, sebze ve çiçek ihracatının neredeyse tamamını kapsadığı, içecek ihracatının ise yüzde 91'inden fazlasını içerdiği kaydedildi.

Söz konusu adımla Ermenistanlı üreticilerin Avrupa Birliği pazarına erişiminin kolaylaştırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

AB ÜRETİCİLERİ İÇİN KORUMA TEDBİRİ UYGULANABİLECEK

Düzenlemenin belirli koşullara bağlı olarak uygulanacağı bildirildi. AB Komisyonu, Ermenistan'dan yapılan ithalatın birlik üreticilerini olumsuz etkilemesi durumunda Avrupa pazarını korumaya yönelik tedbirlerin devreye alınabileceğini açıkladı.

Böylece Ermenistan ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin iki yıl süreyle askıya alınması planlanırken, AB üreticilerinin olası olumsuz etkilerden korunması için de önlem mekanizması oluşturulacak.