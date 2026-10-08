    Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:06

    Merkez Bankası rezervleri açıklandı

    Merkez Bankası rezervleri açıklandı
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında 3 milyar 816 milyon dolar gerileyerek 167 milyar 388 milyon dolara düştü. Rezervlerdeki düşüşte hem döviz hem de altın rezervlerindeki azalış etkili oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri 1 milyar 237 milyon dolar, altın rezervleri ise 2 milyar 578 milyon dolar azaldı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 60,3 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

    TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 2 Ekim itibarıyla brüt döviz rezervleri 1 milyar 237 milyon dolar azalışla 60 milyar 326 milyon dolara indi.

    Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül haftasında 61 milyar 563 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Böylece bir haftalık dönemde Merkez Bankasının brüt döviz rezervlerinde yaklaşık yüzde 2'lik düşüş gerçekleşti.

    ALTIN REZERVLERİNDE 2,6 MİLYAR DOLARLIK AZALIŞ

    Aynı dönemde TCMB'nin altın rezervleri de geriledi. Altın rezervleri 2 milyar 578 milyon dolar azalarak 109 milyar 640 milyon dolardan 107 milyar 62 milyon dolara düştü.

    Döviz ve altın rezervlerindeki düşüşün ardından TCMB'nin toplam rezervleri de 171 milyar 204 milyon dolardan 167 milyar 388 milyon dolara indi.

    Böylece toplam rezervlerdeki haftalık düşüş 3 milyar 816 milyon dolar olarak kaydedildi.

    TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    13.02.2026132.19979.586211.784
    27.03.2026100.04955.290155.339
    17.04.2026112.64761.821174.467
    26.05.2026105.99253.234159.226
    26.06.202694.95454.251149.205
    24.07.2026100.21062.396162.606
    31.07.2026100.63763.811164.448
    21.08.2026114.22174.228188.450
    04.09.2026113.84170.406184.247
    11.09.2026110.28068.444178.724
    18.09.2026111.59762.808174.405
    25.09.2026109.64061.563171.204
    02.10.2026107.06260.326167.388