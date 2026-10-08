Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri 1 milyar 237 milyon dolar, altın rezervleri ise 2 milyar 578 milyon dolar azaldı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 60,3 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 2 Ekim itibarıyla brüt döviz rezervleri 1 milyar 237 milyon dolar azalışla 60 milyar 326 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül haftasında 61 milyar 563 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Böylece bir haftalık dönemde Merkez Bankasının brüt döviz rezervlerinde yaklaşık yüzde 2'lik düşüş gerçekleşti.

ALTIN REZERVLERİNDE 2,6 MİLYAR DOLARLIK AZALIŞ

Aynı dönemde TCMB'nin altın rezervleri de geriledi. Altın rezervleri 2 milyar 578 milyon dolar azalarak 109 milyar 640 milyon dolardan 107 milyar 62 milyon dolara düştü.

Döviz ve altın rezervlerindeki düşüşün ardından TCMB'nin toplam rezervleri de 171 milyar 204 milyon dolardan 167 milyar 388 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervlerdeki haftalık düşüş 3 milyar 816 milyon dolar olarak kaydedildi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):