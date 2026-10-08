Dış ticarette beklentiler ayrıştı

Ticaret Bakanlığının yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,6 puan azalarak 96,9'a geriledi. Aynı dönemde ithalat beklenti endeksi ise 12,7 puan artarak 115,4 seviyesine yükseldi.

İHRACAT BEKLENTİSİ 96,9'A GERİLEDİ

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ihracat beklenti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde 101,5 seviyesindeyken dördüncü çeyrekte 96,9'a düştü. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 8,4 puan azaldı.

İhracat beklenti endeksindeki çeyreklik düşüşte, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ile son üç aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkili oldu.

Buna karşılık, gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ 115,4'E ÇIKTI

Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 12,7 puan artarak 115,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 0,3 puan yükseldi.

İthalat beklenti endeksindeki artışta; gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son üç aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler etkili oldu