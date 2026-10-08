Borsada yön yeniden yukarı döndü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne 38,74 puan ve yüzde 0,32 artışla 12.161,68 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı seyreden endeks, günü yüzde 2,03 kayıpla 12.122,94 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,47 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında güne en güçlü başlayan sektör yüzde 1,03 yükselişle kimya, petrol, plastik oldu. En fazla gerileyen sektör ise yüzde 6,08 kayıpla finansal kiralama, faktoring olarak öne çıktı.

Böylece BIST 100'de genel endeks yükselişine karşın bazı sektörlerde satış baskısının devam ettiği görüldü.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE ORTA DOĞU BASKISI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle negatif seyrediyor.

Beyaz Saray'ın, Pentagon'dan 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce gerçekleştirilebilecek İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri geliştirmesini istediğine ilişkin haber akışı, bölgede yeni saldırılara yönelik endişeleri artırdı.

Jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki baskısı devam ederken, piyasalarda enerji arzına ilişkin gelişmeler ve Fed'in para politikasına yönelik beklentiler yakından izleniyor.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puan direnç, 12.000 ve 11.900 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.