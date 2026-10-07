Piyasalarda gün ortası: Borsa ve altın geriledi, petrol yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasına karşın günün ilk yarısında satış baskısıyla karşılaştı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 253,79 puan ve yüzde 2,05 düşüşle 12.120,47 puana geriledi.

BIST 100'DE 86 HİSSE GERİLEDİ

Dün 12.374,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,47 puan ve yüzde 0,12 artışla 12.389,72 puandan başladı.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 12.105,64, en yüksek ise 12.389,72 puanı gördü.

Sektör endeksleri arasında en sert düşüş yüzde 5,09 ile teknoloji endeksinde yaşandı. Sanayi endeksi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 1,64 ve hizmetler endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 13'ü yükselirken 86'sı geriledi, 1 hisse yatay seyretti.

Günün ilk yarısında en fazla işlem gören hisseler ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Türk Hava Yolları ve Tüpraş oldu.

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı saatte uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 158,3 seviyesinde bulundu.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1980 TL, avro ise 55,1340 TL seviyesinden satıldı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 4.120 dolara gerilerken, aralık vadeli Brent petrolün varili yüzde 1,3 yükselişle 101,9 dolara çıktı.