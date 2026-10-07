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    Giriş Tarihi: 07.10.2026 14:00

    Irak Merkez Bankası'ndan kur kararı

    Irak Merkez Bankası’ndan kur kararı
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    Irak Merkez Bankası, doların halka satış fiyatını 1520 Irak dinarı olarak belirledi. Yeni kur bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, önceki kur 1132 dinar seviyesindeydi.

    Irak Merkez Bankası, dolar için yeni bir döviz kuru belirledi. Banka, doların halka satış fiyatını 1520 Irak dinarı olarak açıklarken, karar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

    DOLARIN YENİ KURU 1520 DİNAR OLDU

    Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Merkez Bankası'nın yeni kararında doların halka satış fiyatı 1520 Irak dinarı olarak belirlendi.

    Yeni kurun bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

    ÖNCEKİ KUR 1132 DİNARDI

    Irak Merkez Bankası daha önce doların döviz kurunu 1132 Irak dinarı olarak belirlemişti.

    Böylece açıklanan yeni kararla birlikte doların halka satış fiyatı 1132 dinardan 1520 dinara yükseltilmiş oldu.