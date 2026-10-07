FTSE’den Türkiye kararı

Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, 6 Ekim'de yayımladığı yıllık ülke sınıflandırması raporunda Türkiye'nin piyasa statüsünde değişikliğe gitmedi. Türkiye, "İleri Gelişen Piyasa" statüsünü korurken, olası sınıflandırma değişikliklerinin değerlendirildiği izleme listesine de dahil edilmedi.

TÜRKİYE'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ

FTSE Russell, Türkiye'nin "Advanced Emerging market" olarak tanımlanan İleri Gelişen Piyasa statüsünün değişmeden kaldığını açıkladı.

Kurum, eylül 2026 endeks değerlendirmesinde Türkiye için bazı endeks değişikliklerinin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

FTSE Russell, görüşmelerin temelinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan ve fiili dolaşımdaki hisse senedi rakamlarına dayanak oluşturan verilerin daha ayrıntılı bir düzeyde sunulmasının fizibilitesinin değerlendirilmesinin bulunduğunu belirtti.

TÜRKİYE İZLEME LİSTESİNE ALINMADI

FTSE Russell raporunda, Türkiye'nin olası sınıflandırma değişikliklerinin değerlendirildiği İzleme Listesi'ne alınmadığı özellikle vurgulandı.

Kurum, Türkiye'nin piyasa statüsünün mevcut haliyle devam edeceğini bildirdi.

Raporda Türkiye için, "FTSE Russell, Türkiye'yi İzleme Listesi'ne almıyor ve Gelişmiş Gelişmekte Olan Piyasa statüsü değişmeden kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

BORSA İSTANBUL VE SPK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

FTSE Russell, eylül ayındaki endeks gözden geçirmesinde Türkiye'ye ilişkin bazı değişikliklerin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve SPK ile temasların devam ettiğini belirtti.

Kurum, MKK tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel oluşturan verilerin daha ayrıntılı hale getirilmesine yönelik imkanların değerlendirildiğini bildirdi.

Bu çalışmalar devam ederken Türkiye'nin olası statü değişikliklerinin değerlendirildiği izleme listesine dahil edilmemesi, mevcut piyasa sınıflandırmasının korunduğu anlamına geliyor.

MISIR LİSTEDEN ÇIKTI, UMMAN EKLENDİ

FTSE Russell'ın yıllık incelemesinde diğer ülkelere ilişkin de değişiklikler yapıldı. Mısır izleme listesinden çıkarılırken, Umman olası statü yükseltmesinin değerlendirilmesi amacıyla izleme listesine eklendi.

FTSE Russell'ın bir sonraki ara değerlendirmeye ilişkin duyurusunun 6 Nisan 2027'de yayımlanması bekleniyor.