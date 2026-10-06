Türk Lirası’nın reel değeri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru (REK) gelişmelerini açıkladı. Buna göre, 2025=100 bazlı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde bir önceki aya göre 0,45 puan artışla 105,45 oldu.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU EYLÜLDE YÜKSELDİ

Endeks, ağustosta 105 seviyesinde bulunuyordu. Eylüldeki artışla birlikte TÜFE bazlı REK endeksi 105,45'e yükseldi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de eylülde 0,51 puan artarak 101,62'ye çıktı.

Böylece Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 6,91 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,08 puan arttı.

DOLAR VE AVRONUN ORTALAMA DEĞERİ ARTTI

TCMB'nin değerlendirmesinde, TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenlere ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,08 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,84 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 2,07 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE'sindeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunduğu, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin ise endekse azaltıcı yönde etki ettiği belirtildi

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