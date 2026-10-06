    Apara Ekonomi Merkez bankası başkanları İstanbul'da buluşuyor
    Giriş Tarihi: 06.10.2026 12:45

    Merkez bankası başkanları İstanbul'da buluşuyor

    Merkez bankası başkanları İstanbul’da buluşuyor
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ev sahipliğinde 8-9 Ekim'de düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın farklı ülkelerinden merkez bankası başkanları ve üst düzey politika yapıcılarını İstanbul'da bir araya getirecek. Forumda para politikası, borç dinamikleri, küresel ekonomik parçalanma ve yapay zekanın ekonomi politikalarına etkisi ele alınacak.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, küresel ekonominin gündemindeki temel başlıkları ele almak üzere merkez bankası başkanları ve üst düzey politika yapıcılarını bir araya getirecek.

    Forumun uluslararası politika diyaloğu ve işbirliğini teşvik eden, küresel ekonominin geleceğine ilişkin tartışmalara yön veren bir platform olması hedefleniyor.

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    ÜST DÜZEY KATILIM

    İstanbul Ekonomi Forumu'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey katılacak.

    Foruma toplam 2 bakan, 16 merkez bankası başkanı ve 8 merkez bankası başkan yardımcısının katılması bekleniyor.

    KÜRESEL EKONOMİNİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

    Forumda, giderek parçalanan küresel ekonomide yol alma ve belirsizlik ortamında para politikası gibi başlıkların yanı sıra borç dinamikleri de ele alınacak.

    Ayrıca yapay zeka ve dijital inovasyonun makroekonomik politika üzerindeki etkileri konusunda da değerlendirmeler yapılacak.

    Farklı ülke ve kurumların bakış açılarını bir araya getirecek Forum ile daha dayanıklı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkı sağlayacak diyalogların geliştirilmesi amaçlanıyor.

    Forum hakkında detaylı bilgiye İstanbul Ekonomi Forumu'nun resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

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