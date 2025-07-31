FED faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrasında altın fiyatları ons bazında değer kaybetti. Kararın açıklanmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell'in temkinli açıklamaları dikkat çekti. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam altın kaç lira oldu? İşte faiz kararı sonrası altın piyasalarından son durum…

ONS ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatları, perşembe günü ons başına 3 bin 290 doların üzerine çıktı. Faiz kararının açıklanmasıyla ons altın yüzde 1'e yakın değer kazancıyla yeni güne başladı. Haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatlarını küresel ticarette yaşanan gelişmeler de etkiledi.

Trump, ticaret ortağı olan ülkelere uygulayacağı gümrük tarifelerini duyurdu. Güney Kore ithalatına %15 ve Hindistan mallarına %25 gümrük vergisi uygulanacağını doğruladı. Hindistan ile görüşmeler devam ederken Brezilya'ya yüzde 40 ek gümrük vergisi getiren kararname imzalandı. Öte yandan yatırımcılar perşembe günü PCE enflasyonu ve işsizlik başvuruları, cuma günü temmuz ayı istihdam raporu bekleniyor.

FED FAİZLERİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), 30 Temmuz 2025 tarihli toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,50 seviyesinde sabit tuttu. ABD Merkez Bankası peş peşe 4 faiz kararını sabit bırakacağını açıklamıştı. 2025 yılında Eylül ayında indirim yapılması bekleniyor. Fed bir sonraki faiz kararını 17 Eylül'de açıklayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül ayı hakkında herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz bilgileri ve diğer tüm verileri dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN FİYATLARI ARTTI

Gram altın ons tarafındaki hafif gerilemeye rağmen Perşembe günü hareketlerine yukarı yönlü başladı. Gram altın 4.310,35 TL'den işlem görüyor.