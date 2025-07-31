Beyaz Saray: Bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı alındı

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın yarı mamul bakır ürünleri ve bakır yoğun türev ürünlerin ithalatına %50 oranında kapsamlı bir gümrük vergisi getiren bir kararname imzaladığını duyurdu. Yeni gümrük tarifesi 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Ulusal güvenliğin korunması adı altında uygulamaya konulan önlem, ABD'nin yabancı bakır kaynaklarına bağımlılığını azaltmayı ve yerli üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Beyaz Saray bu hamleyi "bakır ithalatının Amerika'nın ulusal güvenliği ve sanayi tabanı üzerindeki etkilerini ele almak" için gerekli bir adım olarak nitelendirdi.

Söz konusu tarife inşaat, elektronik, savunma ve yenilenebilir enerji gibi kilit sektörlerde kullanılan geniş bir yelpazedeki bakır bazlı ürünleri kapsayacak şekilde evrensel olarak uygulanacak.

Analistler bu kararın küresel bakır piyasasını bozabileceği, üreticiler için fiyatları yükseltebileceği ve büyük ihracatçılarla ticaret gerilimlerini tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Elektrikli araçlar, altyapı ve elektrik şebekeleri için kritik bir malzeme olan bakır, küresel tedarik zinciri baskıları nedeniyle halihazırda dalgalı fiyatlara sahne oldu.

Eleştirmenler, tarifenin kısa vadede ABD'li bakır üreticilerine fayda sağlayabileceğini, ancak alt sektörlere daha yüksek maliyetler yükleyebileceğini ve misilleme ticaret önlemlerini tetikleyebileceğini savunuyor.

Duyuru, Trump'ın siyasi gündeminin merkezinde yer alan ekonomik milliyetçiliğe öncelik verme ve Amerikan imalatını yeniden canlandırma yönündeki daha geniş bir çabanın ortasında geldi.